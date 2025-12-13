Nữ NSƯT từ Mỹ dẫn chồng về thăm "người tình sân khấu"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tới thăm nhà hàng đồ Thái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, người mà cô gọi là "người tình sân khấu". Đặc biệt, lần này Ngọc Huyền dẫn theo cả chồng mình là con trai danh ca Thanh Tuyền.

Ngọc Huyền và chồng tình cảm

Được biết, Ngọc Huyền cùng chồng vừa về nước hôm trước. Chồng cô về để tham gia một khóa tu học trong hai ngày rồi lại về Mỹ để lo cho các con, cha mẹ còn cô ở lại Việt Nam để lo liệu công việc kinh doanh, biểu diễn, từ thiện.

Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng tình cảm với chồng, khoác tay chồng đi vào quán và chia sẻ: "Hôm nay tôi lần đầu dẫn chồng đến quán Thái của người tình sân khấu Kim Tử Long.

Tôi đưa cả mẹ tôi và chồng tôi tới đây ăn. Đợt vừa rồi tôi đã đưa mẹ tôi tới ăn rồi nhưng chồng chưa được tới nên giờ tôi đưa cả hai tới. Ở đây có rất nhiều món ngon tôi thích ăn. Món Thái cũng là món yêu dấu của vợ chồng tôi.

Vừa nãy vợ chồng tôi còn đi mua nhẫn, tậu được chiếc nhẫn đẹp lắm". Chồng Ngọc Huyền hiếm khi về nước nên tỏ ra khá hào hứng, hồ hởi.

Trong buổi gặp mặt tại nhà hàng của Kim Tử Long còn có sự tham gia của nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Trong đó có cả ca sĩ Nguyễn Đức. Ngọc Huyền nói: "Hôm nay ngồi đây là 12 người".

Biết vợ chồng Ngọc Huyền tới quán, Kim Tử Long cũng đích thân ra chào mừng. Dù đã ăn rồi nhưng nam nghệ sĩ vẫn vui vẻ ngồi ăn cùng gia đình Ngọc Huyền để trò chuyện, hỏi thăm nhau.

Anh còn thân mật ôm chầm lấy chồng Ngọc Huyền, còn thắc mắc sao lại để râu: "Huyền ơi em khoái râu ria hay sao mà bắt chồng để râu thế này? Hồi trước tôi nhớ đâu có để râu".

Ngọc Huyền giải thích: "Tại cái kiểu của anh ấy nó thế, thích để râu cho đẹp. Phải để râu mới thấy anh ấy già hơn anh Kim Tử Long không thì trẻ hơn rồi".

Ngọc Huyền và Kim Tử Long là một cặp đôi nghệ sĩ cải lương vô cùng thân thiết và có nhiều kỷ niệm đáng quý trong sự nghiệp. Mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, mà còn là tình bạn, tình anh em gắn bó qua nhiều năm tháng thăng trầm của sân khấu. Kim Tử Long là một người anh lớn luôn quan tâm, hỗ trợ Ngọc Huyền trong cuộc sống lẫn công việc.

Đặc biệt, Kim Tử Long đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Ngọc Huyền về nước biểu diễn sau nhiều năm xa quê hương. Với uy tín và sự nỗ lực của mình, anh đã hết lòng tạo điều kiện, lo liệu các thủ tục cần thiết để Ngọc Huyền có thể tái ngộ khán giả Việt Nam. Chính sự giúp đỡ chân thành này đã thể hiện rõ tình cảm khắng khít và sự trân trọng mà Kim Tử Long dành cho người bạn diễn tri kỷ của mình. Sự trở về thành công của Ngọc Huyền có công sức không nhỏ của Kim Tử Long, củng cố thêm tình thân thiết bền chặt giữa hai nghệ sĩ tài danh này.