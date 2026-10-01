Nam diễn viên công khai nợ 20 tỷ lên tiếng về cảnh nhạy cảm với Khánh My

Nam diễn viên này cho biết, những phân cảnh nhạy cảm chỉ kéo dài vài chục giây trên màn ảnh nhưng quá trình thực hiện lại rất mệt và cực.

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh với phim Trại buôn người. Trong phim, anh vào vai Tài, nhân vật trực tiếp quản lý một trại buôn người núp bóng Tập đoàn chăn nuôi đa quốc gia M.

Tài được xây dựng là kẻ máu lạnh, tàn bạo, sẵn sàng dùng vũ lực để khống chế và đàn áp những nạn nhân bị đưa vào đường dây buôn người. Nhân vật này còn có mối quan hệ cưỡng ép tình dục với một số nạn nhân nữ, trong đó có Diễm My do người mẫu Khánh My thủ vai.

Vì tính chất của vai diễn, Quách Ngọc Ngoan có một số phân cảnh nhạy cảm với Khánh My. Chia sẻ về những cảnh quay nhạy cảm này nam diễn viên cho biết đây không phải lần đầu anh thực hiện cảnh nóng trên màn ảnh.

Quách Ngọc Ngoan tiết lộ trước đó, anh từng có những cảnh quay táo bạo hơn trong Bước khẽ đến hạnh phúc của đạo diễn Trương Trọng Ninh. Nam diễn viên cho biết những phân cảnh chỉ kéo dài vài chục giây trên màn ảnh nhưng quá trình thực hiện lại mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự phối hợp của cả ê-kíp.

Tạo hình của Khánh My và Quách Ngọc Ngoan trong phim Trại buôn người.

"Thật sự mọi người biết là nhìn ở trên phim chỉ là 15, 20 giây nhưng thực chất tôi cùng với bạn diễn hay là cả ê-kíp quay phần đó rất cực và rất là mệt. Không gian thì nhỏ và đông người", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Về phía Khánh My, nữ diễn viên cũng cho biết cô và đàn anh cố gắng giữ sự chuyên nghiệp khi thực hiện phân cảnh nhạy cảm. Chia sẻ với Thanh Niên, cô nói: "Tôi có nói với anh rằng cứ thoải mái, hai anh em phải làm tốt phân đoạn này vì công việc".

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986 tại Cà Mau. Anh từng gây chú ý qua nhiều bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Khát vọng Thăng Long, Người Bất Tử, Cuộc Chiến Hoa Hồng... Nam diễn viên từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Giải Mai Vàng năm 2014.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Quách Ngọc Ngoan từng gây chú ý khi công khai chuyện vỡ nợ. Tháng 4/2023, anh xác nhận đang nợ hơn 20 tỷ đồng sau khi đầu tư vào mô hình trang trại nuôi chồn hương và trồng cây tại Cà Mau.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, dịch Covid-19 khiến hoạt động đầu tư bị đình trệ, nguồn vốn bị đọng lại và dẫn đến thua lỗ. Sau biến cố tài chính, anh cho biết mình làm nhiều công việc và trở lại với nghệ thuật để có thu nhập, từng bước trả nợ.