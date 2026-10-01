Diva Hồng Nhung U60 sang châu Âu đi học: "Cứ đánh liều"

"Với mình việc học chưa bao giờ có điểm dừng và đó là cách để bản thân trở nên có động lực, sáng tâm sáng trí hơn, học tập suốt đời", diva Hồng Nhung chia sẻ.

Mới đây, Hồng Nhung chia sẻ hành trình sang Paris, Pháp và đăng ký một lớp học tiếng Pháp tại trung tâm Alliance Française. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô thực sự "cắp sách đến trường", thay vì chủ yếu tự học qua ứng dụng Duolingo.

"Lần này ở Paris một tháng, mình có đăng ký một lớp học tiếng Pháp kịch nghệ tại trung tâm Alliance Française. Phải nói đây là lần đầu mình "cắp sách đến trường" một cách thực thụ sau khoảng thời gian dài giữ chuỗi trên Duolingo", Hồng Nhung viết.

Hình ảnh Hồng Nhung háo hức đến lớp.

Trong video chia sẻ về buổi học đầu tiên, Hồng Nhung cho biết lớp học yêu cầu học viên có trình độ tiếng Pháp B1. Tuy nhiên, cô chưa từng được kiểm tra trình độ nên quyết định "đánh liều" đăng ký dự học sau thời gian tự học trên app.

"Để vào được lớp học này yêu cầu sinh viên cần có trình độ tiếng Pháp là B1, thế nhưng mình đã bao giờ được kiểm tra đâu. Mình học chủ yếu trên Duolingo nhưng cứ đánh liều", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau buổi học đầu tiên, Hồng Nhung hài hước thừa nhận trình độ tiếng Pháp của cô "đứng hàng đầu từ dưới lên". Dù vậy, cô cho biết lớp chủ yếu tập trung vào hội thoại, trong đó giáo viên hướng dẫn nhiều về cách phát âm và sử dụng từ ngữ khi giao tiếp nên việc học phần nào thuận lợi hơn.

Hồng Nhung cũng chia sẻ việc học một ngôn ngữ mới ở tuổi của mình mang đến cảm giác thú vị. Theo nữ ca sĩ, khi bắt đầu học một điều mới, cô có cảm giác như trở thành một đứa trẻ, phải làm quen lại với những kiến thức tưởng chừng đơn giản.

"Dù ở lứa tuổi nào khi mình học một điều mới thật hay và mình thích thì mình cảm thấy là mình trẻ ra. Bởi vì tưởng lúc nào mình cũng biết nhiều thứ lắm rồi nhưng đến khi học một cái mới, cảm giác như mình là một đứa trẻ chập chững", cô nói.

Nữ diva trong lớp học.

Nữ ca sĩ cho rằng việc tiếp tục học tập cũng là cách để bản thân duy trì sự chủ động và kích thích tư duy. "Với mình việc học chưa bao giờ có điểm dừng và đó là cách để bản thân trở nên có động lực, sáng tâm sáng trí hơn, học tập suốt đời. Mời mọi người cùng Hồng Nhung đi học nhé!", cô viết.

Chia sẻ của Hồng Nhung nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học hỏi của nữ ca sĩ, đồng thời cho biết câu chuyện của cô tạo động lực để họ tiếp tục học tập và rèn luyện bản thân.

Hồng Nhung sinh năm 1970, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc và các chương trình biểu diễn trong nước, đồng thời là một trong những nữ ca sĩ thuộc thế hệ được khán giả gọi bằng danh xưng "diva" của nhạc Việt.

Ở tuổi ngoài 50, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống, công việc trên mạng xã hội. Lần sang Paris này, bên cạnh các hoạt động cá nhân, nữ ca sĩ dành thời gian học tiếng Pháp và trải nghiệm cuộc sống tại thành phố cô từng có thời gian gắn bó.