Vợ cũ Huy Khánh mang con sang châu Âu sống, ở nhà thuê, đi xe bus, nhắn gửi vũ trụ 1 điều ước

"Tổng chi phí 1 năm Thư nghĩ ít nhất cần 1 tỷ để sống tương đối dễ chịu", vợ cũ Huy Khánh chia sẻ.

Mới đây, Mạc Anh Thư – vợ cũ diễn viên Huy Khánh – chia sẻ về chi phí sinh sống và học tập của hai mẹ con tại Phần Lan. Theo cô, để có thể sống tương đối dễ chịu tại đây, một năm cần ít nhất khoảng 1 tỷ đồng.



Mạc Anh Thư cho biết, cô chia sẻ những thông tin này sau khi nhận được câu hỏi của một người về chi phí sinh hoạt tại Phần Lan. Hiện hai mẹ con cô thuê một căn hộ rộng 75 m2 ở trung tâm, tiền nhà đã bao gồm điện, nước là 1.076 euro/tháng.

Theo kinh nghiệm tìm nhà trong vài tháng qua, Mạc Anh Thư nhận thấy giá thuê nhà ở gần hay xa trung tâm không chênh lệch quá nhiều. Mức giá thay đổi đáng kể hơn tùy vào số phòng ngủ, diện tích và tình trạng căn hộ.

Cô giải thích, cách tính số phòng ở Phần Lan cũng có điểm khác với Việt Nam. "Nhà ở Phần Lan khi họ ghi 2 huone là chỉ có 1 phòng ngủ thôi, ghi 3 huone thì là 2 phòng ngủ", cô viết.

Mạc Anh Thư đưa ví dụ: "Ở trung tâm nhà 1 phòng ngủ giá trung bình từ 700-900€, nhưng 2 phòng ngủ cũng diện tích đó thì rẻ nhất cũng cỡ 1.000€ như nhà tôi. Ở xa xa thì có thể rẻ hơn xíu nhưng không đáng bao nhiêu".



Trước đây, vợ cũ Huy Khánh từng ở nhà dành cho sinh viên với mức thuê 500 euro/tháng cho căn studio rộng 35 m2. Cô cho biết hai mẹ con khi đó sống khá ấm cúng nhưng đôi lúc bản thân cảm thấy không thoải mái khi nhớ đến căn nhà rộng rãi, tiện nghi từng ở.

Từ trải nghiệm của mình, Mạc Anh Thư cho rằng không gian sống cũng ảnh hưởng đến tinh thần. Cô viết: "Tùy hoàn cảnh điều kiện mà mình chọn lựa, tôi thấy không gian ở cũng quan trọng lắm, mình ở chỗ nào đủ rộng rãi để sinh hoạt thì tinh thần cũng thoải mái, đỡ stress hơn".

Theo Mạc Anh Thư, nhà sinh viên có ưu điểm là người thuê không phải tự lựa chọn theo nhu cầu mà sẽ được bố trí căn hộ dựa trên tình trạng sẵn có. Nếu may mắn được nhận một căn đẹp, người thuê vừa có không gian sống tốt vừa tiết kiệm được chi phí. Điện, nước và internet cũng được bao gồm trong tiền thuê nhà. Khi có vấn đề hư hỏng, người thuê chỉ cần báo qua hệ thống để được xử lý.

Về chi phí điện thoại, Mạc Anh Thư cho biết hiện sử dụng dịch vụ với mức trung bình khoảng 19 euro/tháng cho một sim. Thời gian đầu mới sang Phần Lan, cô dùng sim trả trước với cước khoảng 29 euro/tháng. Sau đó, cô chuyển sang sim thuê bao vì cho rằng nếu mất sim vẫn có thể lấy lại số, trong khi sim trả trước nếu mất sẽ mất luôn số điện thoại.

Về việc đi lại, hai mẹ con Mạc Anh Thư chủ yếu sử dụng xe buýt. Cô chia sẻ: "Như mẹ con Thư đi bus, giá bus cho sinh viên khoảng 38€/tháng. Trẻ em hình như 27-28€/tháng. Nếu không còn sinh viên thì người lớn khoảng 50€/tháng".

Bên cạnh các khoản sinh hoạt, học phí cũng là một khoản chi đáng kể. Mạc Anh Thư cho biết học phí tại trường AMK mà cô từng theo học là 12.500 euro/năm.

Theo cô, sinh viên có thể được giảm học phí nếu học tiếng Phần Lan và đạt những trình độ nhất định. Cụ thể, đạt A2 được giảm 4.000 euro, sau đó đạt B1 được giảm thêm 4.000 euro.

Tuy nhiên, Mạc Anh Thư cho biết cô không được hưởng khoản giảm này do chưa đạt yêu cầu tiếng Phần Lan. "T làm biếng nên học 2,5 năm không được giảm miếng nào", cô viết. Mạc Anh Thư tốt nghiệp sớm một năm và cho biết tổng số tiền học phí đã đóng là 31.250 euro.

Hiện tại, cô thuê nhà tư nhân nên phải trả thêm khoảng 24 euro/tháng cho internet. Mạc Anh Thư cũng lưu ý người thuê nhà nên kiểm tra chất lượng đường truyền nếu chủ nhà quảng cáo căn hộ đã bao gồm internet.

Theo trải nghiệm của cô, internet đi kèm nhà đôi khi có tốc độ chậm. Vì vậy, nếu có thể thương lượng, người thuê có thể đề nghị bỏ phần internet và trao đổi để được giảm tiền thuê nhà.

Về tiền ăn, Mạc Anh Thư cho biết khoản này phụ thuộc vào nhu cầu và thói quen của từng gia đình. Với hai mẹ con cô, tiền đi chợ và ăn uống trung bình khoảng 1.000-1.500 euro/tháng.

Cô nhận xét chi phí ăn uống tại Phần Lan nhìn chung không cao hơn ở TP.HCM quá nhiều nếu lựa chọn cách ăn uống phù hợp. "Nếu ai quen ăn kiểu Tây, không nước mắm, không đồ Việt thì tính ra có khi tiền ăn hàng tháng chắc không tới 500 luôn. Nên này còn tùy mỗi người nữa", cô chia sẻ.

Mạc Anh Thư cho biết từ đầu tháng 10 sẽ bắt đầu ghi chép cụ thể các khoản chi tiêu để biết chính xác mỗi tháng hai mẹ con sử dụng bao nhiêu tiền, thay vì chỉ ước tính như hiện tại.

Tổng kết các khoản chi, vợ cũ Huy Khánh đưa ra con số cô cho là cần thiết để hai mẹ con có thể duy trì cuộc sống tương đối thoải mái tại Phần Lan: "Chốt lại tổng chi phí 1 năm Thư nghĩ ít nhất cần 1 tỷ để sống tương đối dễ chịu. Ít hay nhiều hơn thì còn tùy nhu cầu của từng người".

Cuối bài chia sẻ, Mạc Anh Thư hài hước viết: "Nhắm mắt gửi tín hiệu vũ trụ cho con làm mỗi năm dư 2 tỷ mới đủ sống ở đây thoải mái".