Tuấn Hưng khóc nghẹn ngào trên sân khấu sau khi mang 3 con sang Mỹ sống

"Những giọt nước mắt của Hưng là những giọt nước mắt hạnh phúc", Tuấn Hưng nói.

Sau khi công khai đưa vợ và 3 con sang Mỹ sinh sống, mới đây Tuấn Hưng xuất hiện tại một đêm nhạc gây quỹ xây dựng và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả hải ngoại. Trong các video được người hâm mộ đăng tải, nam ca sĩ diện áo sơ mi trắng, biểu diễn hết mình trước sự reo hò của khán giả. Tuấn Hưng cũng được nhiều người tặng hoa trong suốt chương trình.

Xúc động trước tình cảm của khán giả, Tuấn Hưng bật khóc ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ dùng cánh tay, hoa che đôi mắt đỏ hoe, cúi chào khán giả để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, Tuấn Hưng gửi lời cảm ơn đến những người có mặt: "Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay rất là nhiều", anh nói.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về những giọt nước mắt của mình: "Những giọt nước mắt của Hưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã yêu thương buổi tối ngày hôm nay, yêu thương giọng hát của Hưng", Tuấn Hưng xúc động nói. Rất nhiều khán giả đã cố gắng vươn tay lên sân khấu để được chạm vào nam ca sĩ và động viên Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng khóc vì xúc động.

Tuấn Hưng tâm sự tại đêm nhạc.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca nam biểu tượng của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam. Anh khởi đầu sự nghiệp âm nhạc rực rỡ với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào năm 1998.

Đến năm 2000, anh quyết định Nam tiến và gặt hái thành công vang dội khi chuyển sang hát solo. Suốt gần 30 năm cống hiến, Tuấn Hưng sở hữu hàng loạt bản hit quốc dân như Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh...

Về đời tư, anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ là Hương Baby cùng 3 người con. Cuối tháng 8 năm 2026, Tuấn Hưng gây bất ngờ khi công khai đưa cả gia đình sang Mỹ định cư. Quyết định này bắt nguồn từ việc anh ký hợp đồng làm việc dài hạn với một công ty giải trí tại Mỹ. Đồng thời, nam ca sĩ cũng muốn tạo điều kiện cho các con trải nghiệm môi trường giáo dục mới và rèn luyện tính tự lập.