HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hồng Quế gây tranh cãi khi chê phim mới có Quách Ngọc Ngoan, nói thẳng: "Trấn Thành khó mất ngôi lắm"

Xi Xi
|

Nhiều người cho rằng, Hồng Quế có thể chia sẻ cảm nhận của bản thân về bộ phim nhưng không nên mang Trấn Thành vào so sánh.

Hồng Quế gây tranh cãi khi chê phim mới có Quách Ngọc Ngoan, nói thẳng: "Trấn Thành khó mất ngôi lắm" - Ảnh 1.

Hồng Quế.

Hồng Quế viết: "Thực sự là nhạt! Rất nhạt....". Theo cô, một số tình tiết trong phim được xây dựng thiếu hợp lý, mạch phim kéo dài khiến cô mất hứng theo dõi. Người mẫu cho biết có thời điểm cô phải lấy điện thoại ra bấm vì "không xem cũng biết là gì".

Bên cạnh nhận xét không thấy bộ phim hay, Hồng Quế vẫn dành lời khen cho một số diễn viên. Cô đặc biệt chú ý đến nhân vật khuyết tật do Đinh Viết Tường đóng: "Nhân vật bị khuyết tật kéo cả bộ phim lên 1 nấc", nữ người mẫu viết.

Vợ chồng Pông Chuẩn và Tùng Mint cũng được Hồng Quế đánh giá cao: "Đáng khen cho vợ chồng Pông Chuẩn, mặc dù bả ý hơi gồng nhưng ok nha, anh chồng thì thương nhất phim, anh khổ thật sự ấy, đạo diễn cho anh bầm dập, te tua khổ từ đầu tới kết. Nhưng 2 vợ chồng mặt điện ảnh lắm, mong sẽ phát triển hơn nữa ở mảng này".

Với Quách Ngọc Ngoan, cô cho rằng nam diễn viên không cần bàn thêm về diễn xuất nhưng nhận xét cách xây dựng nhân vật ông trùm có phần quá khó tin khi liên tục sống sót sau nhiều tình huống nguy hiểm.

Hồng Quế cũng đánh giá cao phần hình ảnh của phim: "Khen nhất là góc quay đẹp. Hình ảnh ok, diễn viên ok nhưng kết phim nhạt hơn nước ốc". Sau khi khen chê phim Trại buôn người, Hồng Quế lại bất ngờ nhắc tới Trấn Thành: "Bảo sao phim Trấn Thành vẫn là cái gì đấy khó mất ngôi lắm. Còn đây thì... xem để biết".

Hồng Quế gây tranh cãi khi chê phim mới có Quách Ngọc Ngoan, nói thẳng: "Trấn Thành khó mất ngôi lắm" - Ảnh 2.

Hồng Quế vẫn khen diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan.

Hồng Quế gây tranh cãi khi chê phim mới có Quách Ngọc Ngoan, nói thẳng: "Trấn Thành khó mất ngôi lắm" - Ảnh 3.

Nữ diễn viên gây tranh cãi nhất khi nhắc tới Trấn Thành.

Mặc dù bản thân không thích bộ phim nhưng Hồng Quế vẫn kêu gọi mọi người đi xem. Bài đăng của Hồng Quế sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả đồng tình với Hồng Quế, để lại bình luận như: "Ui chuẩn bạn ạ. Xem thấy nhạt nhẽo" hay "Thẳng mà thật".

Tuy nhiên, không ít người lại có quan điểm ngược lại. Một khán giả cho rằng bộ phim "đỉnh hơn nhiều", đánh giá cao mức độ đầu tư và nội dung. Người khác nhận xét: "Chị lại thấy phim quá hay, hay nhất trong các phim Việt Nam trong năm nay".

Một bình luận khác cho rằng tác phẩm có điểm đáng ghi nhận khi khai thác vấn đề lừa đảo "việc nhẹ lương cao", đồng thời nhận định nội dung này có ý nghĩa xã hội hơn một số bộ phim khác.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Hồng Quế không nên đặt bộ phim cạnh tác phẩm của Trấn Thành để so sánh, thay vì chỉ đưa ra nhận xét riêng về chất lượng phim.

Trước những ý kiến trái chiều, Hồng Quế nhấn mạnh đây là cảm nhận cá nhân và đề nghị mọi người tôn trọng quan điểm của mình.

"Mỹ Tâm hơn tuổi nhưng lại gọi tôi là anh, chắc do mặt mình cũng hơi già"
Tags

Hồng Quế

Quách Ngọc Ngoan

trại buôn người

Pông Chuẩn

sao Việt

Trấn Thành

chê phim

Tùng Mint

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại