Hồng Quế gây tranh cãi khi chê phim mới có Quách Ngọc Ngoan, nói thẳng: "Trấn Thành khó mất ngôi lắm"

Nhiều người cho rằng, Hồng Quế có thể chia sẻ cảm nhận của bản thân về bộ phim nhưng không nên mang Trấn Thành vào so sánh.

Hồng Quế.

Hồng Quế viết: "Thực sự là nhạt! Rất nhạt....". Theo cô, một số tình tiết trong phim được xây dựng thiếu hợp lý, mạch phim kéo dài khiến cô mất hứng theo dõi. Người mẫu cho biết có thời điểm cô phải lấy điện thoại ra bấm vì "không xem cũng biết là gì".

Bên cạnh nhận xét không thấy bộ phim hay, Hồng Quế vẫn dành lời khen cho một số diễn viên. Cô đặc biệt chú ý đến nhân vật khuyết tật do Đinh Viết Tường đóng: "Nhân vật bị khuyết tật kéo cả bộ phim lên 1 nấc", nữ người mẫu viết.

Vợ chồng Pông Chuẩn và Tùng Mint cũng được Hồng Quế đánh giá cao: "Đáng khen cho vợ chồng Pông Chuẩn, mặc dù bả ý hơi gồng nhưng ok nha, anh chồng thì thương nhất phim, anh khổ thật sự ấy, đạo diễn cho anh bầm dập, te tua khổ từ đầu tới kết. Nhưng 2 vợ chồng mặt điện ảnh lắm, mong sẽ phát triển hơn nữa ở mảng này".

Với Quách Ngọc Ngoan, cô cho rằng nam diễn viên không cần bàn thêm về diễn xuất nhưng nhận xét cách xây dựng nhân vật ông trùm có phần quá khó tin khi liên tục sống sót sau nhiều tình huống nguy hiểm.

Hồng Quế cũng đánh giá cao phần hình ảnh của phim: "Khen nhất là góc quay đẹp. Hình ảnh ok, diễn viên ok nhưng kết phim nhạt hơn nước ốc". Sau khi khen chê phim Trại buôn người, Hồng Quế lại bất ngờ nhắc tới Trấn Thành: "Bảo sao phim Trấn Thành vẫn là cái gì đấy khó mất ngôi lắm. Còn đây thì... xem để biết".

Hồng Quế vẫn khen diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan.

Nữ diễn viên gây tranh cãi nhất khi nhắc tới Trấn Thành.

Mặc dù bản thân không thích bộ phim nhưng Hồng Quế vẫn kêu gọi mọi người đi xem. Bài đăng của Hồng Quế sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả đồng tình với Hồng Quế, để lại bình luận như: "Ui chuẩn bạn ạ. Xem thấy nhạt nhẽo" hay "Thẳng mà thật".

Tuy nhiên, không ít người lại có quan điểm ngược lại. Một khán giả cho rằng bộ phim "đỉnh hơn nhiều", đánh giá cao mức độ đầu tư và nội dung. Người khác nhận xét: "Chị lại thấy phim quá hay, hay nhất trong các phim Việt Nam trong năm nay".

Một bình luận khác cho rằng tác phẩm có điểm đáng ghi nhận khi khai thác vấn đề lừa đảo "việc nhẹ lương cao", đồng thời nhận định nội dung này có ý nghĩa xã hội hơn một số bộ phim khác.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Hồng Quế không nên đặt bộ phim cạnh tác phẩm của Trấn Thành để so sánh, thay vì chỉ đưa ra nhận xét riêng về chất lượng phim.

Trước những ý kiến trái chiều, Hồng Quế nhấn mạnh đây là cảm nhận cá nhân và đề nghị mọi người tôn trọng quan điểm của mình.