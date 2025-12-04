Nam diễn viên bị đạo diễn nói thẳng mặt: "Không diễn được thì ra ngoài luôn đi"

Vừa qua, chương trình AI là ai? đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Quốc Anh, hoa hậu Kỳ Duyên, hoa hậu Tiểu Vy.



Bản song trùng AI của Quốc Anh

Tại chương trình tuần này, diễn viên Quốc Anh phải đối diện với phiên bản song trùng AI của mình do một đồng nghiệp đứng sau.

Phiên bản AI này tiết lộ những bí mật ít người biết của Quốc Anh như việc cãi nhau hơn 1 tiếng với hoa hậu Tiểu Vy về việc ăn nhà hàng: "Nếu là tôi, tôi sẽ dành thời gian cho Tiểu Vy hơn. Tôi không thể nào cãi nhau 1 tiếng rưỡi với Tiểu Vy về việc ăn nhà hàng. Trong 1 tiếng rưỡi đó, tôi sẽ dành thời gian cho Tiểu Vy".

Ngay sau đó bản song trùng đã hé lộ một kỷ niệm buồn của Quốc Anh khi mới vào nghề: "Hôm nay, tôi đến đây để mang những gì xấu xí nhất Quốc Anh đang che giấu. Quốc Anh có nhiều bí mật lắm. Quốc Anh từng nói với tôi một bí mật, chúng tôi tâm sự với nhau cả ngày.

Có một ngày đẹp trởi, tôi thấy Quốc Anh đăng một dòng trạng thái rất buồn. Tôi mới vào tâm sự với Quốc Anh thì được biết Quốc Anh phải trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, không thể nhớ được một câu thoại nào. Đạo diễn đã mắng thẳng với Quốc Anh rằng "làm như vậy mà cũng là diễn viên được hả". Quốc Anh xanh mặt vì câu nói đó".

Quốc Anh thừa nhận: "Ngày đó tôi mới vào nghề, đi đóng phim truyền hình. Tôi có bệnh hay quên thoại, đó là vấn đề của tôi. Đạo diễn lúc đó đã nói thẳng với tôi "như thế này còn làm diễn viên được hả? Nếu không diễn được thì đi ra ngoài luôn đi".

Tuy nhiên, hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định Quốc Anh cũng từng kể câu chuyện này với mình, nên không thể là bí mật.

Phiên bản AI tiếp tục tiết lộ: "Tôi là người Quốc Anh gặp gỡ cả ngày, từng đi ăn uống chung, say xỉn với nhau. Tối đó Quốc Anh nôn mửa ra, ói ra cả nhà, tôi có cả bằng chứng".

Quốc Anh vẫn không đoán được ra người đứng sau bản song trùng AI là ai: "Nếu nhìn thấy tôi nôn vì say xỉn thì chắc là anh Nhan Phúc Vinh.

Tiếp đó, phiên bản AI tiết lộ thêm: "Tôi còn biết câu chuyện Quốc Anh đi tắm suối gặp vấn đề tâm linh".

Quốc Anh chia sẻ: "Đúng vậy, lần đó tôi đóng phim Thám tử Kiên với anh Huy Ka. Anh Huy Ka rủ tôi đi tắm suối, tôi đã bảo anh đừng nhảy xuống vì anh đeo kính 10 triệu. Ai ngờ đâu anh ấy vẫn nhảy xuống và mất luôn kính 10 triệu. Anh ấy sợ quá, tưởng mình bị ma theo nên mới mua hương hoa để cúng". Cuối cùng phiên bản song trùng AI lộ diện là người mẫu Lê Xuân Tiền.