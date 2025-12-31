Nam diễn viên 2004 là học trò NSƯT Minh Nhí nói 1 câu về thầy mình

Mới đây, đêm chung kết chương trình Chinh phục đam mê đã diễn ra với danh hiệu quán quân thuộc về diễn viên Minh Huy sinh năm 2004, học trò NSƯT Minh Nhí.

Tại đêm chung kết, Minh Huy chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình. Anh nói: "Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích xem kịch. Nhưng khi lớn lên, tôi lại chỉ tập trung vào việc học và đi làm. Thậm chí, tôi từng có thời gian làm pha chế tại một quán cà phê. Là một người yêu thích sự bay nhảy, tự do và sáng tạo nên tôi chán nản, cảm thấy không có niềm vui với công việc lúc bấy giờ.

Minh Huy

Trong một lần, khi thấy anh họ đang theo học tại một sân khấu kịch, tôi lập tức bị cuốn hút bởi không khí và những hình ảnh sinh động nơi đây.

Tôi quyết định xin mẹ cho mình thử học kịch, với suy nghĩ nếu không phù hợp thì sẽ dừng lại. Nhận được sự ủng hộ từ mẹ, tôi được dắt đến sân khấu của thầy Minh Nhí để đăng ký học. Hành trình theo đuổi đam mê diễn xuất của tôi bắt đầu từ đó.

Những ngày đầu tiếp xúc với kịch, tôi có nhiều bỡ ngỡ, bởi trước đó tôi chưa từng tìm hiểu sâu về lĩnh vực này. Thế nhưng càng học, tôi càng cảm thấy yêu thích và nhận ra: đây chính là con đường mình thực sự đam mê.

Là học trò của NSƯT Minh Nhí, tôi luôn khát khao có được những vai diễn đa dạng, bức phá trong nghề.

Sau khi tốt nghiệp tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, tôi tham gia nhóm kịch Gió để tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi quyết định tham gia cuộc thi này để trải nghiệm là chính nhưng không ngờ đoạt giải.

Lúc nghe tên mình được xướng lên ở giải quán quân, cảm xúc đầu tiên của tôi rất bất ngờ, sau đó là nghẹn ngào, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi: "Gọi tên mình rồi? Mình đã làm được rồi sao?" .

Sau giây phút vỡ òa ấy là cảm giác biết ơn sâu sắc. Tôi biết ơn các vị giám khảo đã trao cho tôi không chỉ cơ hội mà còn rất nhiều bài học, kỹ năng quý giá. Tôi biết ơn những người đã luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi trên chặng đường này.

Khó khăn lớn nhất đối với tôi trong chương trình có lẽ là việc phải đối mặt với rất nhiều dạng vai mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội trải nghiệm, đồng thời phải tìm cách xử lý kịch bản sao cho hợp lý và hấp dẫn. Việc lần đầu chạm vào những vai diễn hoàn toàn mới khiến tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ và áp lực".

Minh Huy cũng thừa nhận, người ảnh hưởng lớn nhất tới anh là nghệ sĩ Minh Nhí thầy mình. Anh nói: "Người có ảnh hưởng nhiều nhất tới phong cách diễn xuất của tôi đương nhiên là thầy tôi.

Theo tôi, để trở thành một diễn viên giỏi, điều quan trọng nhất là cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc nỗi đau, niềm vui cũng như những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật. Tất cả phải xuất phát từ bên trong chứ không chỉ là hình thức bên ngoài. Mọi thứ phải thật, để khán giả tin đó là thật.

Từ ánh mắt, hơi thở, hình thể, giọng nói cho đến cách nhấn nhá, tất cả đều phải mang tinh thần của nhân vật. Người diễn viên cần quan sát nhiều từ đời sống xung quanh, không ngừng tập luyện, mài giũa và biến những trải nghiệm ấy thành của mình. Quan trọng hơn nữa là phải có màu sắc riêng, không cố gắng giống ai, để khán giả nhớ đến mình vì mình là chính mình. Và bên cạnh việc diễn giỏi, đạo đức làm nghề là điều đầu tiên tôi được học khi bước chân vào con đường nghệ thuật".