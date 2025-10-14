Nam danh ca 74 tuổi hát nhạc Chi Pu, răn dạy đàn em





Mới đây, chương trình Đấu trường âm nhạc đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Thái Châu, người từng gây bão khi cover hit Anh ơi ở lại của Chi Pu.

Thái Châu

Tại chương trình tuần này, nam danh ca chia sẻ về quan điểm âm nhạc của mình: "Cái gu âm nhạc của tôi là tình ca. Sau khi đã thành danh trên dòng nhạc này, tôi mới bắt đầu thử sức với bolero, nhạc quê hương và gần đây là nhạc trẻ. Nhưng nền tảng vẫn là tình ca.

Cách đây hơn 10 năm, tôi cũng từng gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc nhạc trẻ Bóng biển. Với tôi, đó không phải sự phá cách mà là một món ăn mới để gửi tặng khán giả.

Sau khi cover nhạc Chi Pu và được khán giả trẻ đón nhận, tôi bắt đầu nhìn nhận dòng nhạc trẻ với góc nhìn cởi mở hơn.

Tôi thấy có nhiều ca khúc nhạc trẻ ngày nay có chiều sâu, ca từ giá trị và giai điệu tinh tế. Không phải nhạc trẻ bài nào cũng dễ dãi như nhiều người lầm tưởng. Cũng như nhạc xưa có bài hay, bài chưa hay thì nhạc trẻ cũng vậy.

Nếu chọn được khoảng 10 ca khúc nhạc trẻ đủ cảm xúc và chất lượng, tôi sẽ thực hiện một album với chủ đề "Thái Châu và những tình khúc nhạc trẻ" như một món quà đặc biệt tri ân khán giả trung thành và kết nối với thế hệ trẻ.

Dù đã ở độ tuổi xế chiều, tôi vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Bí quyết đơn giản của tôi là yêu nghề, sống tử tế và gác lại muộn phiền.

Âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần. Khi mình yêu âm nhạc, mình sẽ nhẹ nhàng vượt qua những nỗi buồn. Tôi luôn lắng nghe nhạc từ nhiều thế hệ cả thời của mình lẫn các em trẻ bây giờ. Tôi vui vì lớp trẻ hiện nay rất tài năng, thông minh và sáng tạo, điều đó giúp nền âm nhạc Việt Nam phát triển và tôi cảm thấy vô cùng tự hào".

Bên cạnh ca hát, danh ca Thái Châu còn là giám khảo uy tín tại nhiều chương trình. Ông nói: "Khi nhận xét các thí sinh, tôi đặt yếu tố cách hát phù hợp với nội dung bài hát lên hàng đầu.

Dù ngoại hình sáng sân khấu hay biểu diễn kỹ thuật đến đâu, nếu không truyền tải đúng cảm xúc bài hát thì cũng khó chạm đến trái tim người nghe".

Nam danh ca cũng răn dạy ca sĩ trẻ: "Ngày xưa, ca sĩ thường có công ty hỗ trợ, có người lăng xê, chọn bài, quay video. Còn nay, các em gần như phải tự lực cánh sinh. Điều đó khiến tôi rất thương. Nhưng thời đại nào thì sống theo thời đại đó. Nếu thật sự yêu nghề, có đam mê và quyết tâm, các em chắc chắn sẽ gặt hái được thành công.

Ngoài giọng hát, sự tử tế và nhân cách là nền tảng quan trọng để xây dựng sự nghiệp bền vững trong thế giới giải trí đầy biến động".