Nam ca sĩ Việt gánh nợ 28 tỷ cho mẹ, 10 năm đi hát đổi đời nhờ hát ca khúc 10 tỷ view tại Đại lễ A50

Nam ca sĩ này nhận về rất nhiều tình cảm tích cực từ khán giả.

Nếu phải gọi tên một trong những "anh tài" tạo hiệu ứng bất ngờ nhất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thì Đông Hùng chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Không sở hữu vẻ ngoài như idol nhưng giọng ca sinh năm 1993 idol lại chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu nội lực, sự dí dỏm và cả năng lượng tích cực trên sân khấu. Chỉ mới qua 2 tập phát sóng, Đông Hùng đã thu hút lượng lớn người hâm mộ mới, thậm chí visual phong độ, lịch lãm chuẩn quý ông của anh còn khiến nhiều khán giả nữ hài hước gọi đây là "anh cán bộ".

Đông Hùng hóa anh “cán bộ” được nhiều khán giả quan tâm khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sức hút từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng khiến nhiều dấu mốc trong sự nghiệp của Đông Hùng được khán giả "đào lại", trong đó nổi bật nhất là màn trình diễn tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) vào năm 2025. Theo đó, Đông Hùng cùng Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Clip màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Đông Hùng x Võ Hạ Trâm

Đông Hùng cùng Võ Hạ Trâm mang đến màn trình diễn thành công với ca khúc Viết TIếp Câu Chuyện Hòa Bình

Video phần biểu diễn nhanh chóng leo lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam, phủ sóng dày đặc trên TikTok, Facebook với hàng loạt đoạn cắt triệu view, trong khi ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tiếp tục tạo nên "cơn sốt" khi được đông đảo khán giả, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung sử dụng, góp phần đưa tổng lượt xem của bài hát trên các nền tảng vượt mốc con số 10 tỷ views trên TikTok, YouTube Short, Facebook, Instagram.

Màn trình diễn này xuất sắc nhận về hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số

Năm 2014, Đông Hùng bước ra từ Top 3 Vietnam Idol với lượng fan hùng hậu. Thế nhưng, ở tuổi ngoài 20, Đông Hùng trở thành trụ cột bất đắc dĩ, nhận trách nhiệm kiếm tiền trả khoản nợ lên đến 28 tỷ do mẹ làm ăn thua lỗ cùng các khoản vay nặng lãi và lo cho em trai tiếp tục việc học. Khoảng thời gian này, anh gần như nhận mọi lời mời biểu diễn. Anh đi hát liên tục, gom góp từng đồng để trả lãi, trả nợ. Anh từng chia sẻ có những ngày lịch diễn kín mít, đi hát ở bất cứ đâu có thể, chỉ mong gom góp từng khoản tiền để giảm bớt áp lực cho bố mẹ và lo cho em trai tiếp tục việc học.

Đông Hùng lọt Top 3 Vietnam Idol 2013 cùng Á quân Minh Thùy và Quán quân Nhật Thủy

Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là nam ca sĩ từng kể có thời điểm, mỗi lần biểu diễn anh đều nhìn thấy những chủ nợ ngồi ngay dưới hàng ghế khán giả. Biến cố leo đỉnh điểm vào năm 2017 khi Đông Hùng xảy ra xô xát với chủ nợ ngay tại nhà. Nam ca sĩ bị thương ở tay, phải khâu nhiều mũi. Hình ảnh bàn tay đầy máu cùng dòng chia sẻ đầy tuyệt vọng trên mạng xã hội khi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vết thương của Đông Hùng từng khiến nhiều người không khỏi xót xa

Suốt nhiều năm sau đó, Đông Hùng gần như chỉ biết làm việc. Anh âm thầm chạy show, tích cóp từng khoản tiền để trả nợ thay mẹ. Sau gần một thập kỷ đối mặt với biến cố, cuộc sống của Đông Hùng dần ổn định hơn. Năm 2020, anh kết hôn với Minh Anh - người kém anh 6 tuổi và luôn đồng hành cùng chồng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Không chỉ là hậu phương chăm lo gia đình, Minh Anh còn đảm nhận vai trò quản lý, hỗ trợ Đông Hùng từ lịch diễn, trang phục đến nhiều công việc phía sau sân khấu để anh có thể toàn tâm cho âm nhạc.

Nam ca sĩ nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn với vợ. Theo Đông Hùng, chính sự động viên và đồng hành của Minh Anh đã giúp anh có thêm động lực vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

Anh Minh - bà xã của ca sĩ Đông Hùng

Sau 10 năm đi hát đến kiệt sức để trả nợ thay mẹ, vào tháng 6/2023, Đông Hùng cho ra mắt MV Gánh Đời cùng album 30? nhằm đánh dấu tuổi 30 cũng như cột mốc 10 năm đi hát. Trong album này, ca khúc Gánh Đời do nhạc sĩ Đức Trí viết tặng có vị trí đặc biệt đối với Đông Hùng. Đây là sản phẩm được nhạc sĩ Đức Trí viết từ chính câu chuyện cuộc đời nhiều khó khăn của nam ca sĩ. Trong MV cũng nhắc lại những biến cố trong quá khứ cùng khoảng thời gian anh làm việc cật lực để trả nợ cho mẹ trong nhiều năm.

MV Gánh Đời - Đông Hùng

Hình ảnh của Đông Hùng trong MV

Hiện tại, Đông Hùng không chỉ có cuộc sống gia đình viên mãn mà còn đang tận hưởng một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp. Hình ảnh lịch lãm, chững chạc cùng nguồn năng lượng tích cực của anh cũng trở thành điểm cộng giúp lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Sau màn trình diễn “đổi đời” tại Đại lễ A50 cùng sức hút từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Đôn Hùng hứa hẹn sẽ là nhân tố thu hút nhiều sự chú ý cho chương trình.

Ảnh: FBNV/Tổng hợp