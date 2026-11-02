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Nam ca sĩ SN 1970 nói thẳng: "Nó là uy tín và danh dự của tôi"

Tùng Ninh
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"Rất tiếc tôi không thể nào hợp tác hay đồng hành cùng bạn" – Jimmii Nguyễn chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm nghề nghiệp của mình trên trang cá nhân.

Jimmii nguyễn khẳng định uy tín và danh dự của mình trong ngành giải trí - Ảnh 1.

Anh chia sẻ: "Bạn ơi. Nếu bạn không hiểu ý nghĩa của từ "thương hiệu" hoặc bạn không tôn trọng giá trị thương hiệu của tôi, rất tiếc tôi không thể nào hợp tác hay đồng hành cùng bạn.

Vì với tôi, thương hiệu ngoài là biểu tượng hay cái tên khẳng định vị trí kinh tế, nó còn là giá trị uy tín và danh dự của tôi nữa".

Chia sẻ của Jimmii Nguyễn nhận được nhiều ủng hộ từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Nhiều khán giả nhận định, Jimmii Nguyễn có một tên tuổi và thương hiệu lớn được công chúng yêu mến và cần được tôn trọng.

Jimmii Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long) sinh năm 1970 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Huế. Năm 1980, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư và bắt đầu tiếp xúc, phát triển năng khiếu âm nhạc.

Jimmii nguyễn khẳng định uy tín và danh dự của mình trong ngành giải trí - Ảnh 2.

Những năm đầu thập niên 1990, anh chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác. Phong cách âm nhạc của Jimmii Nguyễn mang đậm chất tự sự, sâu lắng, kết hợp giữa Pop Ballad và chút âm hưởng tự do.

Anh xây dựng được cả một thương hiệu, phong cách hát, âm nhạc mang tên mình mà khó ai bắt chước được. Từng một thời, nhạc của Jimmii Nguyễn phủ sóng khắp nơi.

Các ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Jimmii Nguyễn gồm: Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Tình như lá bay xa, Khói thuốc đợi chờ...

Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ còn tham gia sản xuất âm nhạc và tích cực đóng góp cho các hoạt động nghệ thuật trong nước.

Dù từng trải qua nhiều biến cố cá nhân trong đời thực, tình yêu nghệ thuật của anh vẫn luôn bền bỉ và mãnh liệt.

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Jimmii Nguyễn

Hải ngoại

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