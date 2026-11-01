Nữ NSƯT SN 1970 ôm hôn chồng ở sân bay: "Đi có mấy ngày mà nhớ chồng quá"

NSƯT Ngọc Huyền vừa thấy ông xã liền ôm chầm lấy hôn.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã về tới Mỹ sau vài ngày ở Việt Nam tham gia liveshow của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

Vừa tới sân bay, Ngọc Huyền chia sẻ: "Tôi đã về tới nước Mỹ rồi. Chuyến bay lần này cũng như mọi lần nhưng tôi không ngủ được nhiều vì lo nghĩ cho show diễn sắp tới, rồi lo việc này việc kia...

Tôi về Mỹ lần này mang theo 3 vali thôi, chủ yếu là quần áo và một vali là đồ diễn, thịt đông kho tàu và cá kho".

Như thường lệ, chồng Ngọc Huyền ra tận sân bay đón vợ nhưng lần này chỉ có mình anh, không có con cái và mẹ đi cùng như mọi lần.

Ngọc Huyền vừa thấy ông xã liền ôm chầm lấy hôn và thốt lên: "Tôi đi có mấy ngày mà nhớ chồng quá. Diễn show của anh Long xong rồi lại nhớ nhà, phải về ngay với gia đình. Về được vài ngày xong tôi lại bay về Việt Nam tiếp".

Về tới nhà, con trai Ngọc Huyền cũng lao tới ôm chầm lấy mẹ và còn bế mẹ lên khiến cả nhà phải trầm trồ. Con trai Ngọc Huyền giờ đã lớn, to cao và tự lái ô tô được. Ngọc Huyền cũng ôm hôn con trai và sau đó ra ôm hôn bố mẹ.

Mẹ Ngọc Huyền nói: "Ngọc Huyền về tới nhà là bố mẹ vui quá rồi. Cả nhà hôm nay vui quá".

NSƯT Ngọc Huyền sinh năm 1970, là một trong những nghệ sĩ cải lương được nhiều khán giả yêu mến. Ở tuổi ngoài 50, nữ nghệ sĩ có cuộc sống gia đình ổn định bên ông xã Đông Nguyễn, con trai danh ca Thanh Tuyền.

Năm 2002, Ngọc Huyền kết hôn và sang Mỹ định cư cùng chồng. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, nữ nghệ sĩ cho biết ông xã luôn thấu hiểu, ủng hộ công việc nghệ thuật và hỗ trợ cô chăm sóc gia đình mỗi khi đi lưu diễn.

Vợ chồng cô có hai người con là Hà Tiên và Hà Nam. Cả hai đều được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, có năng khiếu nghệ thuật. Con gái Hà Tiên đặc biệt yêu thích ca hát, sáng tác và chơi piano.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, Ngọc Huyền còn có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng là danh ca Thanh Tuyền. Nữ danh ca nhiều lần dành lời khen cho con dâu, bày tỏ sự yêu thương và ủng hộ cô trong công việc cũng như cuộc sống.

Hiện tại, Ngọc Huyền có nhà ở Mỹ và sở hữu bất động sản tại TP.HCM. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh nhiều lĩnh vực. Nữ nghệ sĩ cũng duy trì các hoạt động vì cộng đồng.