Nam ca sĩ sang Mỹ hát đám cưới, gặp cú rẽ định mệnh

"Sau khi sang Mỹ, tôi có đi hát đám cưới cho một người bạn" – Mạnh Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ về sự đổi đời của mình sau khi sang Mỹ.



Anh nói: "Từ nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành nghệ sĩ cải lương vì rất mê cải lương. Tôi bắt đầu đến với nghệ thuật khi đi học thầy Công Ẩn ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cái gốc của tôi là cải lương. Lúc đó là năm 1985, tôi mới 14 tuổi.

Mạnh Quỳnh

Tuy mê cải lương nhưng từ lúc nhỏ tôi cũng đã mê chú Chế Linh, anh Tuấn Vũ. Sau khi sang Mỹ, tôi có đi hát đám cưới cho một người bạn thì được trung tâm băng nhạc Người đẹp Bình Dương phát hiện ra và mời tôi qua thử giọng.

May mắn là thử giọng xong tôi được nhận vào trung tâm và chuyển hẳn sang hát Bolero, thay đổi cuộc đời luôn. Cứ thế tôi đi hát Bolero từ đó tới giờ.

Ưu thế mạnh nhất của tôi là giọng hát. Tôi không đẹp trai nên không nổi tiếng nhờ ngoại hình được.

Để so sánh bản thân tôi hiện tại với 30 năm trước, tôi chắc chắn giọng hát của tôi điêu luyện hơn. Tôi không còn luyến láy nhiều như ngày xưa. Hồi xưa tôi hát theo kiểu cải lương, luyến láy nhiều, còn bây giờ tôi hát chuẩn Bolero hơn, xử lý bài theo giai điệu, cảm xúc. Hồi đó cứ đưa bài nào là tôi hát đúng một kiểu như vậy, không được như bây giờ".

Về người bạn song ca ăn ý nhất trong sự nghiệp, Mạnh Quỳnh khẳng định: "Người tôi song ca hợp nhất từ trước tới giờ chắc chắn là Phi Nhung. Sau đó là chị Hương Thủy và Như Quỳnh.

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh

Tôi ghẹo Phi Nhung nhiều nhất, tiếp đó là Như Quỳnh. Lí do vì chúng tôi hát Bolero, nếu cứ hát song ca 5, 6 bài với nhau trên sân khấu thì khán giả bắt đầu mệt, nên tôi thường chọc ghẹo Phi Nhung với Như Quỳnh để thay đổi không khí, giúp khán giả hứng thú hơn. Tôi hay có trò làm thơ trên sân khấu.

Có lần tôi chọc Như Quỳnh tới mức không hát được. Lúc đó, chúng tôi song ca bài Lâu đài tình ái, thì tôi hát: "Anh sẽ vì em cày thêm một job…", thế là Như Quỳnh cười không nhịn được".

Được biết, ngoài Phi Nhung, Như Quỳnh cũng là người bạn thân thiết với Mạnh Quỳnh từ sân khấu ra ngoài đời.