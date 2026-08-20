Nam ca sĩ phải hủy show, xin lỗi Cẩm Vân

"Việc hủy show là một quyết định khó khăn và là phương án cuối cùng mà cả Tuấn Dũng và ban tổ chức buộc phải lựa chọn trong lúc này" – Nguyễn Đình Tuấn Dũng nói.

Mới đây, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng đã thông báo hủy show diễn tại Hạ Long, trả lại tiền vé cho khán giả. Anh nói: "Thưa quý khán giả, quý nghệ sĩ khách mời cùng quý anh, chị, bạn bè thân mến!

Nguyễn Đình Tuấn Dũng

Thay mặt ban tổ chức Nguyên Anh Show và các đối tác, Tuấn Dũng rất tiếc phải gửi tới quý vị thông báo chính thức: Đêm nhạc "Yêu em... như thuở nào" (dự kiến tổ chức ngày 05/09/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Việt Nhật, Quảng Ninh) sẽ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Việc hủy show là một quyết định khó khăn và là phương án cuối cùng mà cả Tuấn Dũng và Ban tổ chức buộc phải lựa chọn trong lúc này. Qua đây, Tuấn Dũng xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khán giả đã đặt vé và sắp xếp thời gian đồng hành cùng đêm diễn.

Đồng thời, Tuấn Dũng cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương, MC Nguyên Khang cùng 24K Band vì sự cố ngoài ý muốn này. Hẹn ngày hội ngộ cùng tất cả mọi người trên sân khấu trong thời gian sớm nhất. Sẽ rất sớm thôi ạ!

Hiện tại, ban tổ chức Nguyen Anh Show đã tiến hành hoàn trả 100% chi phí vé cho toàn bộ khán giả đã giao dịch. Cùng với đó, Tuấn Dũng cũng xin phép được gỡ bỏ các bài viết liên quan đến show diễn để tránh sự nhầm lẫn cho quý khán giả.

Rất mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia từ quý vị! Xin được hẹn gặp lại khán giả trong những không gian âm nhạc chỉn chu, trọn vẹn nhất".

Thông báo của Nguyễn Đình Tuấn Dũng nhận được nhiều lời chia sẻ cảm thông, động viên từ phía khán giả và đồng nghiệp.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng sinh năm 1987 tại Hải Phòng. Anh tốt nghiệp khoa Thanh Nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Vietnam Idol 2008.

Sau 12 năm công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Tuấn Dũng quyết định rời môi trường này, tự do chinh phục những dấu mốc mới trên chặng đường âm nhạc. Anh được khán giả yêu mến với những ca khúc thuộc dòng nhạc "vượt thời gian" như của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Trung Cang, Quốc Dũng… Trong các gameshow truyền hình, Tuấn Dũng tỏa sáng bằng lối hát nam tính, mộc mạc, dễ lay động lòng người.