Nam ca sĩ nổi danh ở hải ngoại phải trèo cửa sổ chui khỏi nhà hát ở châu Âu vì 1 chuyện

Vừa qua, tại chương trình Music Box, ca sĩ Don Hồ đã chia sẻ về kỷ niệm đi hát của mình ở châu Âu trong thời gian đỉnh cao.

Don Hồ

Anh nói: "Thời đó tôi và Như Quỳnh hay đi show ở khắp các châu lục, đi châu Âu, châu Úc… Những chuyến đi show đó thường rất lâu, kéo dài cả tháng chứ không như bây giờ chỉ đi vài ngày cuối tuần rồi về.

Ngày đó, chúng tôi đi show là phải 3, 4 tuần, đi trường kỳ. Ở bên châu Âu vé máy bay rất đắt, rồi phải ra sân bay chờ đợi. Đi một người thì không sao nhưng nguyên cả một đoàn thì rất tốn kém, gồm cả ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công…

Có những thành phố đi ô tô không tiện nên bầu show phải mua vé tàu hỏa cho ca sĩ. Mọi người cứ nghĩ đi tàu hỏa thì nhàn nhưng không hề. Chúng tôi phải vác theo rất nhiều hành lý cho cả 3, 4 tuần lưu diễn, ít cũng phải vài ba cái vali. Không biết bỏ hành lý ở đâu, chúng tôi phải vác theo.

Chưa kể, hồi đó ca sĩ còn mang theo đĩa CD để bán nên hành lý càng nặng. Tàu hỏa thì chỉ dừng lại vài chục phút nên mọi thứ rất cập rập, vội vàng. Cứ hễ tàu hỏa dừng là nguyên một đoàn ca sĩ xách vali, ba chân bốn cẳng chạy vội lên tàu, mệt gần chết.

Lúc đó cũng không có xe đẩy hành lý, phải tự xách vali mà chạy. Không ai có thể thấy được cảnh đó, ca sĩ nổi tiếng cũng phải xách hành lý chạy theo tàu. Tuy mệt nhưng giờ nghĩ lại thì thấy vui.

Tôi còn nhớ lần đó chúng tôi đi show ở một thành phố không có sân bay nên không thể bay về ngay. Tôi phải đi ô tô tới một thành phố khác cách đó 4 tiếng chạy xe để ra được sân bay.

Lúc đó tôi hát show vào tầm tối trong khi máy bay chỉ có một chuyến bay vào sáng sớm hôm sau nên hát xong là tôi phải vội vàng ra ô tô để di chuyển sang thành phố khác ngay mới kịp giờ lên máy bay.

Bầu show hôm ấy xếp cho tôi và Như Quỳnh hát đầu tiên, rồi tới Lynda Trang Đài, Tommy Ngô… Hát xong, chúng tôi phải ra xe luôn nhưng rạp hát đó lại không có đường đằng sau sân khấu để đi ra.

Muốn ra khỏi rạp hát chỉ có một đường duy nhất là đi xuyên qua hàng ghế khán giả. Không lẽ show đang diễn, khán giả đang ngồi xem mà một đám ca sĩ cầm vali kéo nhau chạy qua khán đài thì kỳ quá, khán giả sẽ nhốn nháo.

Chúng tôi liền nghĩ ra một cách là trèo qua cửa sổ đằng sau rạp. Thế là tôi và Như Quỳnh, vợ chồng Lynda Trang Đài kéo nhau leo qua cửa sổ. Đàn ông trèo qua trước, kéo vali xong rồi tới đàn bà, ai cũng phải trèo hết.

Vợ chồng Lynda Trang Đài mướn được một chiếc xe rồi tự lái, lái như điên, tôi ngồi mà thót tim".