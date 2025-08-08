HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam ca sĩ bị nói qua nhà đồng nghiệp nữ ngủ 3 đêm: "Tôi không muốn liên lụy"

Tùng Ninh |

"Tôi sốc nặng vì có những chuyện tôi chưa bao giờ làm bị ăn đứng dựng ngược" – Quang Lê nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã livestream chia sẻ cảnh ca sĩ Quang Lê tới chở cô đi công việc.

Thúy Nga và Quang Lê

Cô nói: "Hôm nay Quang Lê căng thẳng lắm. Đùng đùng tới nhà tôi nói cần tôi đi công việc gấp. Tự nhiên Quang Lê căng với tôi, kéo tôi đi luôn trong lúc tôi còn chưa makeup, đang mặc đồ ở nhà và còn cuốn lô trên đầu. Quang Lê cứ hớt ha hớt hải.

Quang Lê cư xử cũng lạ khác với mọi khi. Quang Lê vào nhà tôi tự làm mì gói ăn, không hỏi có gì ăn không, cũng không nhờ tôi làm đồ ăn như trước. Giống như kiểu Quang Lê không muốn liên lụy tới cuộc đời tôi nữa vậy.

Tôi đã bảo để tôi vào nấu đồ ăn cho, Quang Lê nhất quyết không chịu, cứ đòi tự vào nấu mì ăn, vẻ mặt đăm chiêu, xa xăm, suy tư".

Quang Lê nghe vậy liền thẳng thắn nói lớn: "Tôi không muốn liên lụy đến Thúy Nga nữa, từ việc ăn chực đến nhiều việc khác không nói ra được.

Tôi phải hỏi Thúy Nga cho ra lẽ vì có vẻ như Thúy Nga đang giấu tôi một bí mật gì đó".

Thúy Nga nghe vậy mới chia sẻ: "Quang Lê nói tôi mới nhớ, có một kênh Youtube dựng chuyện tôi và Quang Lê như thật, viết ra cả một câu chuyện giữa hai chúng tôi với đủ mọi chi tiết".

Quang Lê thốt lên: "Tôi nghe xong những câu chuyện đó mà tá hỏa lên. Tôi sốc nặng vì có những chuyện tôi chưa bao giờ làm, bị ăn đứng dựng ngược. Nó giỏi thật, hư cấu nên toàn bộ chuyện bịa nhưng lại dựa trên một số tình tiết có thật, nên giờ cứ thật thật ảo ảo.

Và vấn đề là khán giả tin những chuyện đó là thật và gọi điện, nhắn tin hỏi tôi.

Nó kể về việc Thúy Nga mua cả một căn biệt thự ở Long Beach. Tôi chưa ngủ qua đêm ở nhà Thúy Nga lần nào mà nó nói tôi ngủ 3 đêm rồi. Nó còn kể có một số điện thoại bí ẩn gọi tới đe dọa, răn đe, cấm tôi không được đến gần Thúy Nga rồi bảo tôi "nếu anh không muốn bị liên lụy thì phải tránh xa Thúy Nga".

Tôi cũng chưa biết chuyện gì, nên giờ vẫn thất thần, ngồi cạnh Thúy Nga mà phải dè chừng, lo sợ không biết sẽ gặp phải điều gì. Tôi cần hỏi kỹ lại Thúy Nga xem Thúy Nga có giấu tôi việc gì không".

