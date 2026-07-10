Nam ca sĩ mua khách sạn 6 tầng làm nhà, cưới vợ vừa đẹp, vừa nhẫn nhịn, bỏ rượu chè, sống tu tập

Cuộc sống của nam ca sĩ này đã thay đổi hoàn toàn nhờ sự bao dung, nhẫn nhịn của vợ.

Từng là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc quê hương, trữ tình, Dương Ngọc Thái không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp ca hát bền bỉ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, nam ca sĩ cho biết bản thân đã thay đổi gần như hoàn toàn: từ người thích tụ tập, nhậu nhẹt, nóng tính trở thành người sống kỷ luật, ăn chay, thiền định và hướng đến sự bình an trong tâm hồn.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Nam ca sĩ giàu có, sở hữu nhà 6 tầng ở mặt tiền TP.HCM

Dương Ngọc Thái sinh ra tại Quảng Ngãi và theo gia đình vào TP.HCM lập nghiệp từ nhỏ. Những ngày đầu nơi đất khách, cuộc sống của gia đình anh khá chật vật khi phải ở nhà thuê. Chính vì vậy, khi có được chỗ đứng trong nghề, nam ca sĩ luôn nỗ lực làm việc để xây dựng cuộc sống ổn định cho người thân.

Tên tuổi Dương Ngọc Thái được đông đảo khán giả biết đến qua dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình. Với chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Gọi đò, Hương tóc mạ non, Mưa bụi... Anh từng giành giải Quán quân Tình Bolero. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, biểu diễn tại các chùa và sự kiện cộng đồng.

Tên tuổi Dương Ngọc Thái gắn liền với những ca khúc trữ tình, quê hương

Những năm gần đây, Dương Ngọc Thái còn lấn sân sang kinh doanh. Ngoài công việc ca hát, anh phát triển thương hiệu bánh mì chay với hệ thống nhượng quyền trên nhiều tỉnh, thành. Nam ca sĩ từng chia sẻ, việc kinh doanh giúp anh chủ động hơn về tài chính nhưng vẫn có thể dành thời gian cho nghệ thuật và gia đình.

Sau nhiều năm tích lũy, Dương Ngọc Thái hiện sống cùng vợ con trong căn nhà 6 tầng nằm ở khu trung tâm TP.HCM. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngôi nhà này vốn là một khách sạn cũ được anh mua lại rồi cải tạo hoàn toàn thành không gian sinh hoạt của gia đình.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, căn nhà được bố trí đầy đủ phòng riêng cho các thành viên, có thang máy và khu vực dành cho khách lưu trú. Trên tầng cao nhất, anh dành riêng một không gian thờ Phật và thiền định.

Nhà 6 tầng được cải tạo lại từ khách sạn của Dương Ngọc Thái ở TP.HCM

Nam ca sĩ dành hẳn không gian tầng 6 làm nơi thờ Phật, tu tập

Cưới vợ kém 12 tuổi, bỏ rượu chè và tìm thấy bình yên nhờ sự hi sinh của vợ

Nếu sự nghiệp mang đến cho Dương Ngọc Thái danh tiếng thì gia đình lại là điều khiến anh cảm thấy tự hào nhất. Năm 2010, nam ca sĩ kết hôn với Triệu Ái Vy. Bà xã anh từng hoạt động nghệ thuật, nhưng sau đó lui về chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Dương Ngọc Thái nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn dành cho vợ. Anh cho biết từ việc nhận show, làm việc với đối tác đến quản lý tài chính, kinh doanh đều do bà xã quán xuyến. Bản thân anh gần như toàn tâm cho nghệ thuật và cuộc sống tinh thần.

Dương Ngọc Thái và bà xã xinh đẹp kém 12 tuổi

Trong nhiều cuộc trò chuyện, nam ca sĩ cũng thừa nhận vợ là người rất nhẫn nhịn. Chính sự bao dung của cô đã giúp anh thay đổi tính cách, biết buông bỏ những thói quen không tốt trước đây, trong đó có việc tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè hay có chút trăng hoa để hướng đến lối sống lành mạnh hơn.

Cuộc sống hiện tại của Dương Ngọc Thái khá bình yên. Ngoài biểu diễn, anh dành nhiều thời gian cho ba con, chăm sóc gia đình và duy trì việc tu tập mỗi ngày. Nam ca sĩ cho biết trước đây bản thân khá tham vọng về tiền bạc, danh tiếng, dễ hơn thua và nóng nảy. Khi tu tập, anh học được cách buông bỏ những điều không cần thiết, sống nhẹ nhàng hơn và hiểu giá trị của nhân quả.

Có thời điểm, Dương Ngọc Thái từng nghĩ đến chuyện xuống tóc xuất gia. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc trách nhiệm với vợ con, anh quyết định "tu tại gia". Mỗi ngày, nam ca sĩ thức dậy từ 5 giờ sáng để thiền khoảng hai tiếng trước khi bắt đầu công việc. Anh cũng duy trì lối sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm và cho biết có ngày tổng số tiền sử dụng chưa đến 100.000 đồng.

Không chỉ đồng điệu trong hôn nhân và công việc, cả hai còn cùng hướng đến cuộc sống tu tập, hướng Phật

Trong căn nhà 6 tầng của mình, Dương Ngọc Thái còn dành riêng một phòng thiền. Có những khoảng thời gian anh tự khóa mình trong không gian này để tụng kinh, thiền định, hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội nhằm tìm lại sự tĩnh lặng.

Ở tuổi trung niên, Dương Ngọc Thái không còn chạy theo hào quang hay sự nổi tiếng như trước. Điều anh hướng đến là cuộc sống cân bằng giữa nghệ thuật, kinh doanh và gia đình. Với nam ca sĩ, "tu" không phải là rời bỏ cuộc sống mà là quá trình tự sửa đổi bản thân từng ngày, trau dồi đạo đức, trí tuệ và nghị lực để sống an lạc hơn.