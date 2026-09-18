Nam ca sĩ 51 tuổi chưa vợ con: "Vô cùng khắc nghiệt"

"Đêm đi diễn, ban ngày quay phim từ 4 giờ sáng kéo dài đến tận 2 giờ sáng hôm sau" – Nguyên Vũ nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ trong vai trò giám khảo.



Nguyên Vũ được biết đến là một nghệ sĩ đa năng ghi dấu ấn đậm nét ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên, MC cho đến giám khảo. Anh thừa nhận mỗi vị trí đều mang đến những thử thách riêng biệt.

Với điện ảnh, dù là diễn viên tay ngang nhưng nhờ khả năng quan sát tinh tế, anh đã hóa thân trọn vẹn vào nhiều vai diễn trong các dự án đình đám như Lục Vân Tiên, Đô-la Trắng...



Nguyên Vũ

Nam ca sĩ chia sẻ: "Vị trí khiến tôi cảm thấy nhiều áp lực nhất chính là ghế nóng giám khảo.

Dù có kinh nghiệm lâu năm nhưng nghệ thuật luôn thay đổi theo thời đại. Các bạn trẻ hiện nay có tư duy và trình độ kiến thức rất cao, đòi hỏi người giám khảo phải không ngừng học hỏi và có sự hiểu biết sâu sắc để đưa ra những lời khuyên chuẩn xác. Đối với tôi, nếu có thiếu sót thì bản thân phải sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.

Sau 35 năm làm nghề, giá trị của tôi là vốn sống và sự trải nghiệm. Các ca sĩ trẻ ngày nay sở hữu tư duy làm nghệ thuật rất tốt, nhưng những bài học được đúc kết qua hành trình 35 năm tuổi nghề, tuổi đời của tôi sẽ là sự bổ trợ vững chắc, giúp các bạn đi nhanh và xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Điều tôi tự hào nhất về bản thân sau 35 năm qua là năng lượng. Công việc của một người nghệ sĩ như tôi vô cùng khắc nghiệt, đêm đi diễn, ban ngày quay phim từ 4 giờ sáng kéo dài đến tận 2 giờ sáng hôm sau.

Nếu không có một tinh thần thép và nguồn năng lượng dào dạt, tôi khó lòng đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò khắt khe.

Chính nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần trách nhiệm cao độ là lý do giúp tôi luôn được các nhà sản xuất tin tưởng giao phó nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, cuộc thi lớn và các bộ phim hoành tráng.

Với tôi, đó không chỉ là cơ hội hay trải nghiệm, mà chính là những dấu ấn thanh xuân rực rỡ nhất trong cuộc đời".

Nguyên Vũ từng rất nổi tiếng cách đây 20 năm. Hiện tại, anh đã 51 tuổi nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân không vợ con.