Năm 2022 sốt xuất huyết có thể trở thành đại dịch?

Tính tới trưa ngày 12/5, TP.HCM đã có 7.129 ca sốt xuất huyết (tăng 10.77% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó số ca nặng là 158 ca (tăng gấp 5 so với thời điểm cùng kỳ). Theo thống kê của WHO tới ngày 27/4 cả nước có 18.599 ca sốt xuất huyết và có 11 trường hợp tử vong.

ThS.BS Nguyễn Đình Quy - Phó trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết: "Trong 4 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận 2.006 lượt khám sốt xuất huyết, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 154 ca nặng cần cấp cứu chiếm 17% số ca nhập viện. Tới nay số ca nhập viện và trở nặng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại."

Theo ý kiến của các chuyên gia dịch tễ, cứ 4-5 năm thì sốt xuất huyết Dengue lại bùng lên thành dịch 1 lần. Đợt dịch sốt xuất huyết lớn nhất tại TP.HCM gần đây là vào năm 2019 và có tới 65.000 ca nhiễm. Theo chu kỳ thì năm 2022 sốt xuất huyết có thể lại gây ra trận dịch lớn.

Dự đoán bệnh SXH sẽ tiếp tục tăng lên và có thể đạt đỉnh vào tuần thứ 25- 26 của năm 2022 (đường biểu diễn màu xanh dương dự đoán SXH năm 2022)

Sốt xuất huyết hiện chưa có vaccine phòng ngừa và cũng chưa có thuốc đặc trị cho nên BS Quy cũng khuyên rằng, mỗi gia đình, mỗi cơ quan cần thực hiện diệt lăng quăng, diệt muỗi thường xuyên. Nên:

Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng. Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến; cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối,… Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi. Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng. Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày… để tránh muỗi đốt.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục từ 2 đến 3 ngày, phụ huynh nên đưa bé đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xem xét chỉ định xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue sớm nhất.

Bệnh SXHD vẫn có thể chăm sóc theo dõi tại nhà, tuy nhiên, ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng sau cần cho trẻ nhập viện theo dõi và điều trị để tránh các biến chứng nặng:

Li bì hoặc vật vã kích thích Chân tay lạnh và ẩm ướt Đau bụng nhiều Nôn ói liên tục Xuất huyết niêm mạc nhiều Nôn ra máu hoặc tiêu phân đen Nước tiểu có máu