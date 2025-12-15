Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu chuẩn bị bước vào đàm phán hòa bình tại Berlin, Đức ngày 14/12/2025 (Ảnh: AFP)

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết các bên đã tiến hành những cuộc thảo luận sâu rộng liên quan đến kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, các vấn đề kinh tế cũng như nhiều nội dung then chốt khác. Theo ông Wikoff, các cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng và sẽ được nối lại vào sáng 16/12 nhằm tiếp tục thu hẹp các khác biệt còn tồn tại.

Cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine được tổ chức tại Phủ Thủ tướng Đức và kéo dài hơn 5 giờ, với sự tham dự của Đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Kiev, bao gồm Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrey Gnatov. Thủ tướng Đức Friedrich Merz là người chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu chào mừng ngắn trước khi rời phòng họp.

(Ảnh: AFP)

Theo các nguồn tin, vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh châu Âu gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chính trị chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm tại Ukraine. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng dự kiến tham gia các cuộc tham vấn tiếp theo tại Berlin, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của châu Âu trong tiến trình hòa bình.

Đáng chú ý, trước thềm đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các đảm bảo an ninh ràng buộc pháp lý từ phương Tây, coi đây là một sự thỏa hiệp cần thiết nhằm chấm dứt chiến sự với Nga. Đây được đánh giá là sự điều chỉnh lớn trong lập trường của Ukraine, vốn lâu nay coi NATO là trụ cột bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Moscow.

Tổng thống Zelensky rời cuộc họp với phái đoàn Mỹ tại Berlin, ngày 14/11/2025 (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho rằng các đảm bảo an ninh song phương từ Mỹ, cùng những cam kết an ninh tương tự Điều 5 của NATO từ các đối tác châu Âu và các quốc gia như Canada, Nhật Bản, có thể giúp ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn trong tương lai. Ông nhấn mạnh các bảo đảm này cần có tính pháp lý rõ ràng và hiệu lực thực tế.

Về phía Nga, Moscow tiếp tục khẳng định yêu cầu Ukraine từ bỏ hoàn toàn ý định gia nhập NATO, rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donbas mà Kiev vẫn kiểm soát, đồng thời duy trì trạng thái trung lập. Giới chức Nga cho rằng các vấn đề lãnh thổ và an ninh là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đàm phán tại Berlin được xem là thời điểm then chốt, có thể định hình triển vọng hòa bình và cấu trúc an ninh châu Âu trong giai đoạn tới, dù vẫn còn nhiều khác biệt sâu sắc cần được các bên tiếp tục tháo gỡ.