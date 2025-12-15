Ông Hun Sen: Không cấm công dân Campuchia hay Thái Lan đi lại

Tờ Khmer Times đưa tin, trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 14/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen giải thích rằng thông điệp trước đó của ông - khuyên Chính phủ Hoàng gia Campuchia xem xét tạm dừng việc đi lại qua biên giới - đề cập rõ ràng đến các tuyến đường bộ trong bối cảnh giao tranh và hành động quân sự đang diễn ra dọc theo biên giới trên bộ Campuchia - Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Sen nói rằng đó có thể là sự hiểu lầm hoặc một nỗ lực khiêu khích từ các bên đối lập nhằm tuyên truyền rằng Campuchia đang ngăn cản công dân Thái Lan trở về Thái Lan.

Ông nói: “Tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng việc đình chỉ chỉ áp dụng cho việc đi lại bằng đường bộ, vì các cuộc xung đột và tấn công đang diễn ra dọc theo toàn bộ biên giới trên bộ, và một số cuộc tấn công đã lan sang cả khu vực biển.”

Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định rằng hoạt động hàng không vẫn an toàn và bình thường, không xảy ra xung đột tại các sân bay. Do đó, công dân Thái Lan hiện đang cư trú tại Campuchia có thể khởi hành bằng đường hàng không từ Phnom Penh hoặc Siem Reap. Những người làm việc gần biên giới Việt Nam cũng có thể đi qua Việt Nam và thu xếp để trở về Thái Lan.

Ông Hun Sen cho biết, đối với công dân Campuchia muốn trở về nước, việc đi lại cũng nên được thực hiện bằng đường hàng không nếu có các chuyến bay đến Campuchia.

Nhắc lại lập trường của mình, Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh rằng khuyến nghị này được đưa ra chỉ nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người.

“Campuchia không cấm công dân Campuchia hay Thái Lan đi lại. Điều chúng tôi yêu cầu tạm thời đình chỉ là việc đi lại bằng đường bộ, vì nó nguy hiểm đến tính mạng của người dân”, ông nói.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi mọi người xem xét lại cẩn thận thông điệp trước đó của ông và thúc giục các bên không nên hiểu sai hoặc chính trị hóa ý định của ông - vốn nhằm mục đích bảo vệ tính mạng của cả công dân Campuchia và Thái Lan.

Trước đó, theo Khmer Times, Bộ Nội vụ Campuchia ra thông báo hôm 13/12 rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ tất cả các cửa khẩu biên giới giữa Campuchia với Thái Lan cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, công dân Campuchia hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan được khuyến cáo tiếp tục sinh sống và làm việc tại đó như bình thường. Tương tự, công dân Thái Lan hiện đang sinh sống và làm việc tại Campuchia được khuyến cáo ở lại Campuchia như bình thường cho đến khi có lệnh ngừng bắn.