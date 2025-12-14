Quốc gia nổi tiếng có nhiều phụ nữ xinh đẹp đang khan hiếm đàn ông: Dịch vụ 'thuê chồng 1 giờ' nở rộ

Tờ New York Post đưa tin, theo một báo cáo gần đây của cơ quan thống kê Eurostat thuộc EU dựa theo truyền thông Latvia, số lượng phụ nữ tại nước này nhiều hơn nam giới lên tới 15,5% - gấp hơn ba lần tỷ lệ trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, theo trang thông tin về địa lý World Atlas, tỷ lệ phụ nữ trên 65 tuổi ở đất nước Baltic này nhiều gấp đôi nam giới.

Số lượng phụ nữ tại Latvia nhiều hơn nam giới lên tới 15,5% - gấp hơn ba lần tỷ lệ trung bình của Liên minh châu Âu. Ảnh: stock.adobe.com

Tờ The Sun đưa tin, một phụ nữ Latvia độc thân tên là Dania - làm việc tại các sự kiện lễ hội - khẳng định 98% đồng nghiệp của cô là phụ nữ.

"Điều đó [Latvia thiếu hụt đàn ông trầm trọng] chẳng có gì sai cả... nhưng để cân bằng, bạn sẽ muốn có thêm đàn ông để tán tỉnh hoặc cùng chuyện trò", Dania than thở. "Chỉ là thú vị hơn thôi."

"Đó là lý do tại sao tất cả bạn bè tôi đều ra nước ngoài và tìm được bạn trai ở đó", Zane - một cô bạn của Dania - đồng tình.

Theo New York Post, để lấp đầy khoảng trống về đàn ông trên khắp đất nước Latvia, những phụ nữ như Dania đang ngày càng tìm đến các dịch vụ "thuê chồng" trong thời gian ngắn để giúp họ việc nhà.

Nghe có vẻ như đây là khởi đầu của một cuộc tranh cãi, nhưng dịch vụ này đã thực sự bùng nổ trên các nền tảng như Komanda24 - nơi chỉ với vài euro, phụ nữ Latvia có thể thuê "Những người đàn ông có bàn tay vàng" để làm thợ sửa ống nước, thợ mộc, sửa chữa và thậm chí là lắp đặt TV — mà không cần bất kỳ lời tán tỉnh hay cuộc hẹn hò gượng gạo nào.

Trong khi đó, dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ "thuê chồng 1 giờ" trực tuyến hoặc qua điện thoại, sau đó những người đàn ông sẽ xuất hiện trong vòng một giờ. Khi đến nơi, những người thợ này sẽ làm mọi việc, bao gồm sơn tường, sửa rèm cửa và các công việc vặt khác trong bối cảnh thiếu hụt nam giới ở Latvia.

Dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ "thuê chồng 1 giờ" trực tuyến hoặc qua điện thoại, sau đó những người đàn ông sẽ xuất hiện trong vòng một giờ. Ảnh: remontdarbi.lv

Tại sao lại có sự chênh lệch giới tính quá lớn như vậy? World Atlas dẫn lời các chuyên gia cho rằng sự mất cân bằng này một phần là bởi nam giới có tuổi thọ thấp hơn nhiều do sức khỏe kém và lối sống không lành mạnh.

"Nam giới có nguy cơ hút thuốc cao gấp ba lần, với 31% nam giới hút thuốc so với chỉ 10% nữ giới", trang web này lưu ý. "Nam giới cũng có nguy cơ béo phì hoặc thừa cân cao hơn một chút, với 62% nam giới thừa cân hoặc béo phì so với 57% nữ giới."

Theo New York Post, dịch vụ “thuê chồng” cũng không chỉ giới hạn ở Latvia.

Vào năm 2022, Laura Young - một bà mẹ ba con tại Buckinghamshire, Anh - đã trở nên nổi tiếng sau khi cho những người phụ nữ khác thuê chồng của bà, James, 42 tuổi, làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập.

Công việc kinh doanh béo bở này, được gọi là "Cho thuê chồng khéo tay", cho phép James làm mọi việc, bao gồm sơn sửa nhà cửa, trang trí, lát gạch và trải thảm…

James hiện đang có lịch làm việc kín cả tháng, với mức lương 44 USD/giờ và khoảng 280 USD/ngày. Hai vợ chồng họ cho biết công việc kinh doanh của mình đã trở nên bận rộn đến mức họ thậm chí phải từ chối nhiều việc.