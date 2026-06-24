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Mỹ trao thiết bị tự hành tối tân cho Philippines để giám sát biển

Bình Giang
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Chính phủ Mỹ vừa bàn giao cho quân đội Philippines 4 chiếc Ocean Aero Triton - thiết bị tự hành hoạt động dưới nước và trên mặt biển, nhằm tăng cường năng lực giám sát vùng biển và phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng.

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Một thiết bị không người lái dưới nước Ocean Aero Triton.

Manila tiếp nhận lô thiết bị này trong bối cảnh quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Trung Quốc gần đây triển khai cấu trúc nổi tại bãi cạn Scarborough và áp đặt các biện pháp trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines.

Trong thông cáo đưa ra ngày 23/6, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết 4 thiết bị tự hành được bàn giao lần này có tổng trị giá 13 triệu USD, có thể hoạt động liên tục tới 30 ngày mà không cần thủy thủ đoàn.

Washington cho rằng hoạt động này thể hiện cam kết của Mỹ với đồng minh Philippines, đồng thời giúp Manila nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển, bao gồm đánh bắt cá trái phép, các hoạt động “vùng xám” và những mối đe dọa đối với tự do hàng hải.

“Các vùng biển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn và đang tồn tại nhiều tranh chấp, trong khi Philippines nằm ở vị trí trung tâm của khu vực này”, tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu.

Giữa tháng này, lực lượng Mỹ và Philippines tiến hành đợt diễn tập hàng hải chung trên biển, với sự tham gia của lực lượng không quân và cảnh sát biển nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.

Tuần trước, Philippines cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ cấu trúc nổi tại khu vực bãi cạn tranh chấp, sau khi Manila gửi công hàm phản đối. Trung Quốc nói rằng cấu trúc này phục vụ hoạt động “khảo sát khoa học”.

Trước đó, Úc cũng cung cấp cho lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lô thiết bị không người lái giám sát trên không và dưới nước, nhằm tăng cường đáng kể năng lực giám sát các hoạt động trên vùng biển tranh chấp.

Dựa trên các bức ảnh mà Đại sứ quán Úc ở Manila đăng trên mạng xã hội tuần trước, lô thiết bị này gồm thiết bị giám sát và vận chuyển do Úc chế tạo, thiết bị không người lái Corvo có thể mang một lượng hàng nhỏ và di chuyển quãng đường xa, thiết bị dưới nước của Oceanbotics và máy bay không người lái hạng nặng Callisto 25.

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Tags

Mỹ

quân đội Philippines

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