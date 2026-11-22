Các tin tặc đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI), làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong bối cảnh hàng loạt sự cố kỹ thuật xảy ra gần đây tại các cơ quan trọng yếu của Mỹ.

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Các vụ việc này được NBC News và CNN đưa tin đầu tiên.

Theo NBC News, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thông báo với các nhân viên rằng một hệ thống được sử dụng để hỗ trợ chi trả cho nông dân đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng.

Các tin tặc có thể lợi dụng hệ thống thanh toán này như một "cửa sau" để truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm hơn.

Một cựu quan chức cho biết, Bộ Nông nghiệp Mỹ phải giải quyết “nhiều vấn đề sinh học đáng lo ngại”, và “nếu một đối thủ tiếp cận được những thông tin đó, họ có thể sử dụng chính các nghiên cứu của chúng ta để chống lại chúng ta”.

Cùng ngày, CNN đưa tin FBI đã bị tấn công mạng lần thứ hai kể từ tháng 9. Mục tiêu của vụ tấn công là Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC).

NCIC là cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm trên toàn quốc, kết nối các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, được sử dụng để chia sẻ thông tin về các lệnh bắt giữ và kiểm tra lý lịch.

Một cựu quan chức FBI chia sẻ với CNN: “Mỗi ngày, các sĩ quan trên khắp cả nước đều dựa vào NCIC để xác định danh tính tội phạm đang bị truy nã, kiểm tra các lệnh bắt giữ còn hiệu lực, cũng như truy cập thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của chính họ và công chúng”.

Vị cựu quan chức này bày tỏ lo ngại rằng các tin tặc “có thể làm tổn hại đến độ chính xác của thông tin mà các sĩ quan đang dựa vào đó để làm việc”.

Các vụ xâm nhập mới được phát hiện tại FBI và Bộ Nông nghiệp Mỹ được xác định là các cuộc tấn công mạng, khác với những sự cố kỹ thuật từng xảy ra trước đó tại Microsoft Outlook hay Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Hiện vẫn chưa rõ liệu các vụ việc có liên quan đến nhau hay không, và ai là thủ phạm đứng sau.

Trước đó, vào tháng 9, một nhóm tin tặc có tên là ShinyHunters đã nhắm mục tiêu vào dữ liệu cá nhân nhạy cảm của nhân viên trên một trang web tuyển dụng của FBI.

Trong những tuần gần đây, các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã gây gián đoạn hoạt động đi lại, thông tin liên lạc và thương mại điện tử đối với vô số người dùng trên khắp nước Mỹ, thậm chí còn ảnh hưởng đến một mạng lưới tuyệt mật tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng trấn an dư luận và kêu gọi mọi người “bình tĩnh”, trong khi các quan chức cho biết những sự cố này không liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Nhà Trắng đã sa thải giám đốc an ninh mạng Sean Cairncross, trong bối cảnh những chỉ trích ngày càng gia tăng.