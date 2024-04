Xe tăng Abrams tại chiến trường Ukraine.

Theo New York Times, tuyên bố được ông Brown đưa ra khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước thông tin quân đội Ukraine đã rút toàn bộ xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến do mối đe dọa từ UAV Nga.

"Chúng tôi sẽ dạy lại các binh sĩ Ukraine về cách họ sử dụng xe tăng Abrams của mình trong thực chiến", tướng Brown nói nhưng không đề cập trực tiếp đến thông tin Kiev rút Abrams về căn cứ.

Cũng theo báo Mỹ, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 5 trong số 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt trong hai tháng qua. Ngoài ra, 3 xe tăng khác mà Mỹ gửi đến Ukraine đã bị hư hỏng nhẹ kể từ đầu năm nay.

Trước đó, nhiều tờ báo Mỹ và phương Tây đã đưa tin, Ukraine đã rút xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến vì lo sợ bị các máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công.

Nguyên nhân của quyết định này chính là sự gia tăng của máy bay không người lái giám sát và săn sát thủ của Nga trên chiến trường khiến không có bãi đất trống nào có thể lái xe qua mà không sợ bị phát hiện.

New York Times nói thêm rằng "cuộc chiến bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến xe tăng Abrams" gặp khó khăn trong việc "hoạt động mà không bị phát hiện hoặc bị tấn công".

Hiện tại, các xe tăng "đã được di chuyển khỏi tiền tuyến và Mỹ sẽ làm việc với Ukraine để thiết lập lại chiến thuật", Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Christopher Grady nói.

Trước đó, ông đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với AP rằng "số lượng lớn thiết giáp trong một môi trường mà các hệ thống máy bay không người lái có mặt khắp nơi có thể khiến chúng gặp rủi ro lớn".

"Bây giờ, có một cách để làm điều đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác Ukraine và các đối tác khác trên thực địa để giúp họ suy nghĩ về cách họ có thể sử dụng chúng, trong môi trường đã thay đổi hiện nay, nơi mọi thứ đều được nhìn thấy ngay lập tức", ông Grady nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai tháng qua, lực lượng Nga đã tiêu diệt ít nhất 5 xe tăng Abrams trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, một phần nhờ vào hoạt động của máy bay không người lái chiến đấu.

Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng cường cung cấp quân sự cho chính quyền Zelensky ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng những khoản viện trợ như vậy sẽ không làm thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột Ukraine.