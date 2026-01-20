Mỹ phát triển phương pháp trị đột quỵ mới, chỉ cần 1 lần truyền dịch

Trên tạp chí khoa học Neurotherapeutics, nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết họ đã tạo ra một loại vật liệu nano sinh học mới có thể lấp đầy "khoảng trống y tế" trong việc điều trị đột quỵ.

Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển một phương pháp đột phá nhằm giúp bệnh nhân đột quỵ phục hồi hiệu quả hơn - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Hiện nay, các biện pháp can thiệp dành cho bệnh nhân đột quỵ chủ yếu tập trung vào việc tái thông mạch máu bị tắc nghẽn.

Vật liệu nano mới giúp giải quyết giai đoạn sau đó: Bảo vệ não bộ và hỗ trợ sự tái tạo của các tế bào thần kinh.

Trong thí nghiệm tiền lâm sàng, các nhà khoa học đã thử nghiệm một liều tiêm tĩnh mạch duy nhất dành cho các con chuột bị đột quỵ do thiếu máu não cục bộ, là loại đột quỵ phổ biến nhất.

Mũi tiêm này được thực hiện ngay sau khi các biện pháp can thiệp nhằm tái thông mạch máu thành công.

Theo SciTech Daily, kết quả cho thấy liệu pháp này có khả năng vượt qua hàng rào máu não, một rào cản ngăn cản nhiều phương pháp điều trị tiếp cận mô não, và thúc đẩy quá trình phục hồi.

Những con chuột được điều trị cho thấy tổn thương não giảm đáng kể, không có bằng chứng về tác dụng phụ hoặc độc tính ở các cơ quan chính.

Nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp này cuối cùng có thể hoạt động song song với các phương pháp điều trị đột quỵ hiện có bằng cách giảm thiểu tổn thương thứ phát và hỗ trợ phục hồi.

Họ gọi vật liệu nano mới này là các "phân tử nhảy múa". Bí mật của sự thành công là các nhà khoa học có thể điều chỉnh chuyển động tập thể của các phân tử, để chúng có thể tìm và tương tác chính xác với các thụ thể tế bào luôn chuyển động.

Phương pháp điều trị này gửi tín hiệu khuyến khích các tế bào thần kinh tự sửa chữa. Ví dụ, nó có thể giúp các sợi thần kinh phát triển trở lại và kết nối lại với các tế bào thần kinh khác, khôi phục lại sự liên lạc đã mất, từ đó giúp não và tủy sống có thể thích nghi và xây dựng lại các kết nối sau tổn thương.

Ở con người, các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng phương pháp truyền dịch để đưa thuốc vào cơ thể. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc để tiến tới các bước thử nghiệm lâm sàng, tức thử nghiệm trên người.