Mỹ phẩm online chưa thôi gây họa

Mới đây, Bệnh viện Da Liễu TP HCM tiếp nhận một cô gái trẻ (ở Đồng Nai) đến khám trong tình trạng sưng phù mí mắt, da chảy dịch. Cô gái cho hay đã mua sản phẩm làm trắng cấp tốc trên mạng với lời quảng cáo hiệu quả tức thì, không kích ứng.

Biến chứng rình rập

Sau vài ngày bôi sản phẩm, da cô gái bắt đầu nổi mẩn ngứa, mụn mủ, chảy dịch và tự mua thuốc uống nhưng bệnh tình lại ngày thêm nghiêm trọng. Đến bệnh viện khám, bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị khẩn cấp. Được các bác sĩ truyền kháng sinh, cố cứu chữa nhưng da cô bị mất sắc tố, để lại nhiều tổn thương, di chứng khó phục hồi. "Bệnh nhân không hề biết đây là sản phẩm độc hại vì trên sản phẩm có hướng dẫn sử dụng, nhãn mác đầy đủ và giá mua vài trăm ngàn đồng. Người này hoàn toàn tin tưởng đây là một sản phẩm tốt nên không nghi ngờ gì cả" - BSCK2 Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TP HCM, thông tin.

Một nạn nhân bị tổn thương da sau sử dụng sản phẩm làm đẹp mua trên mạng

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TP HCM) cũng tiếp nhận một khách hàng là con gái đưa mẹ U60 đến trị nám da vì ở độ tuổi này da đã bắt đầu lão hóa với nhiều vết nám, đồi mồi lan rộng hai gò má. Bác sĩ lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân thuốc bôi kết hợp laser trị nám mỗi tuần một lần. Sau khi bắn laser một lần, thấy không hết nám, người mẹ tự ý bỏ thuốc con mua và lên mạng tìm sản phẩm làm đẹp. Sau đó, bà mua 2 lọ kem sâm với quảng cáo chỉ cần bôi ngày và đêm có thể sạch nám mà không cần tốn kém đi điều trị bằng laser nữa. Đẹp đâu chưa thấy nhưng họa thì ập đến. Sau vài lần bôi kem, da mặt của bà bắt đầu ngứa ngáy, sần sùi, phù nề híp cả mắt và rỉ dịch. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh khiến người con sợ hãi tức tốc đưa mẹ vào bệnh viện trở lại. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc bội nhiễm do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và bôi kem phục hồi lại da cả tháng mới đỡ.

Theo tìm hiểu, nhiều phụ nữ thích làm đẹp sẵn sàng chi số tiền lớn để mua nhiều sản phẩm làm đẹp trên mạng với những lời quảng cáo "có cánh", "gia truyền". Những lời quảng cáo thường rất hấp dẫn, đánh trúng tâm lý người mua như "Không cần liệu trình đắt đỏ, chỉ cần một sản phẩm giá rẻ nhưng trị nám vô cùng hiệu quả" hay "Dùng sản phẩm này sạch nám tàn nhang, đồi mồi tận gốc 100%, không tái phát", "Nhà tôi có thuốc đông y gia truyền 6 đời rút kinh nghiệm bào chế ra loại thuốc điều trị tất cả các loại mụn phù hợp với mọi loại da"…

Muốn đẹp thì phải kiên nhẫn

BSCK1 Văn Thị Bích Trâm, Chuyên khoa Da liễu Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho biết điều trị về da (mụn, nám, tàn nhang…) là một quá trình dài và cần kiên nhẫn tuân thủ đúng phác đồ. "Vì chăm sóc da cũng giống như nuôi dưỡng một cái cây, đòi hỏi sự chăm sóc, tưới tắm mỗi ngày thì cây mới khỏe mạnh được" - bác sĩ Trâm khuyến cáo.

Theo bác sĩ Trâm, để làm đẹp an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chị em cần tập trung vào những sản phẩm nền tảng giúp cho da khỏe mạnh lâu dài, đó là 3 bước chính trong chu trình dưỡng da: Làm sạch da, dưỡng ẩm và chống nắng. Chỉ cần duy trì 3 bước này trong thời gian dài sẽ giúp da khỏe mạnh, hồng hào, bớt những tác động có hại của tia UV. Nếu cần điều trị chuyên sâu nên đến bác sĩ da liễu hoặc cơ sở uy tín để được thăm khám. "Hãy nên tỉnh táo trước những lời mời chào hàng hấp dẫn" - bác sĩ Trâm lưu ý.

Bác sĩ Lê Thảo Hiền nhấn mạnh trước khi làm đẹp phải có kiến thức, tìm hiểu thông tin kỹ trên các kênh chính thống. Đến bác sĩ da liễu khám để biết tình trạng da bản thân thế nào. Một vết đỏ trên mặt có thể là vấn đề bệnh lý nên để bác sĩ đánh giá tình trạng như thế nào, cần thuốc bôi, thuốc uống hay không. "Chớ nên tin vào những clip quảng cáo tràn lan trên mạng hay tin vào những chia sẻ, kinh nghiệm của người khác. Muốn mua các sản phẩm làm đẹp cần tìm đến các địa chỉ uy tín, được cấp phép. Trường hợp da gặp biến chứng do các sản phẩm làm đẹp không nên tự ý mua thuốc uống mà phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị để được tư vấn, tránh tình trạng tồi tệ hơn, không thể phục hồi" - bác sĩ Hiền lưu ý.