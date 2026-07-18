HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ ồ ạt không kích, Iran lập tức phá hủy hệ thống Patriot

Hoàng Yến
|

Lầu Năm Góc ồ ạt không kích trên diện rộng vào Iran, Cộng hoà Hồi giáo lập tức tấn công đáp trả căn cứ Mỹ ở Erbil-Iraq, phá hủy hệ thống phòng không Patriot.

Không kích Mỹ tại Iran 2026 và phản ứng mạnh mẽ từ Cộng hòa Hồi giáo - Ảnh 1.

Theo CENTCOM (Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ), đêm ngày 17/7, Lực lượng Không quân Mỹ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công ồ ạt vào nhiều mục tiêu của Iran, với quy mô lớn hơn nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Lực lượng quân sự Mỹ, bao gồm máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, tàu chiến đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở giám sát ven biển và phòng không, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự và các phương tiện hàng hải.

Đây là đêm thứ sáu liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran với quy mô và tần suất ngày càng cao hơn.

Trong cuộc không kích Iran vào đêm 17/7, máy bay Mỹ đã phá hủy một cây cầu đường bộ gần Bandar Abbas, khiến giao thông trên cây cầu quan trọng này của Iran hiện đang bị đình chỉ và 1 thường dân thiệt mạng.

Đáng chú ý, Iran đã ngay lập tức đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng việc tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở các nước vùng Vịnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay quân sự ở Erbil, thuộc Khu Tự trị người Kurd (Kurdistan) ở Iraq, phá hủy một bệ phóng tên lửa Patriot của Mỹ.

Iran cũng thúc đẩy các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và phong tỏa các tuyến hàng hải trên biển.

Các báo cáo của truyền thông phương Tây cho biết, Iran đã chỉ thị cho lực lượng Houthi (nhóm vũ trang người Shiite ở Yemen) chuẩn bị đóng cửa huyết mạch giao thông hàng hải ở eo biển Bab el-Mandeb, nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ, qua kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải.

Hãng tin Anh Reuters cảnh báo, việc phong tỏa tuyến giao thông hàng hải trên Biển Đỏ sẽ là một đòn giáng mạnh nữa vào thị trường dầu mỏ toàn cầu, khiến nền kinh tế thế giới vốn đã bị “trọng thương”, tiếp tục đứng trước nguy cơ leo thang bất ổn.

Sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đóng cửa, eo biển Bab el-Mandeb đã trở thành một trong những tuyến đường xuất khẩu dầu chính của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư với châu Âu và các nước châu Á.

Theo Topcor.ru
Truyền thông quốc tế đưa tin về một trong những nhà máy điện lớn nhất ở Nga: Sự kiện lớn sắp diễn ra!
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Eo biển Hormuz

không kích Mỹ

eo biển Bab

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại