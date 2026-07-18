Lầu Năm Góc ồ ạt không kích trên diện rộng vào Iran, Cộng hoà Hồi giáo lập tức tấn công đáp trả căn cứ Mỹ ở Erbil-Iraq, phá hủy hệ thống phòng không Patriot.

Theo CENTCOM (Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ), đêm ngày 17/7, Lực lượng Không quân Mỹ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công ồ ạt vào nhiều mục tiêu của Iran, với quy mô lớn hơn nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Lực lượng quân sự Mỹ, bao gồm máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, tàu chiến đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở giám sát ven biển và phòng không, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự và các phương tiện hàng hải.

Đây là đêm thứ sáu liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran với quy mô và tần suất ngày càng cao hơn.

Trong cuộc không kích Iran vào đêm 17/7, máy bay Mỹ đã phá hủy một cây cầu đường bộ gần Bandar Abbas, khiến giao thông trên cây cầu quan trọng này của Iran hiện đang bị đình chỉ và 1 thường dân thiệt mạng.

Đáng chú ý, Iran đã ngay lập tức đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng việc tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở các nước vùng Vịnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay quân sự ở Erbil, thuộc Khu Tự trị người Kurd (Kurdistan) ở Iraq, phá hủy một bệ phóng tên lửa Patriot của Mỹ.

Iran cũng thúc đẩy các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và phong tỏa các tuyến hàng hải trên biển.

Các báo cáo của truyền thông phương Tây cho biết, Iran đã chỉ thị cho lực lượng Houthi (nhóm vũ trang người Shiite ở Yemen) chuẩn bị đóng cửa huyết mạch giao thông hàng hải ở eo biển Bab el-Mandeb, nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ, qua kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải.

Hãng tin Anh Reuters cảnh báo, việc phong tỏa tuyến giao thông hàng hải trên Biển Đỏ sẽ là một đòn giáng mạnh nữa vào thị trường dầu mỏ toàn cầu, khiến nền kinh tế thế giới vốn đã bị “trọng thương”, tiếp tục đứng trước nguy cơ leo thang bất ổn.

Sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đóng cửa, eo biển Bab el-Mandeb đã trở thành một trong những tuyến đường xuất khẩu dầu chính của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư với châu Âu và các nước châu Á.