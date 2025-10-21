Mỹ nữ làng hài: "Tôi đổi đời nhờ anh Thành Lộc, mang ơn anh"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Ngọc Xuyên, người được mệnh danh là mỹ nữ làng hài và được giải Mai Vàng.

Ngọc Xuyên

Tại chương trình, nữ diễn viên tâm sự con đường sự nghiệp và lòng biết ơn đối với nghệ sĩ Thành Lộc: "Tôi sinh ra trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, chính cậu ruột, từng có thời gian đi hát ở các phòng trà là người đầu tiên nhận ra tố chất nghệ thuật của tôi.

Được khuyên thử sức thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi trượt năm đầu tiên. Nhưng may mắn mỉm cười ở lần thi thứ hai và kể từ đó, tôi chính thức bước theo đuổi con đường nghệ thuật.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là thử thôi, không ai đưa đường dẫn lối, cũng chẳng có định hướng gì cụ thể nhưng sau này tôi mới nhận ra, có lẽ đó là một cái duyên lớn.

Ngay sau năm học đầu tiên, tôi may mắn được thầy Vũ Minh, một trong những đạo diễn hàng đầu của sân khấu kịch Idecaf dẫn dắt và tạo cơ hội thử sức với những vai diễn nhỏ. Tôi bắt đầu bén duyên với sân khấu chuyên nghiệp từ năm 2012 và gắn bó đến hiện tại.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của tôi không hề bằng phẳng. Sau khi ra trường, tôi trải qua 3 năm không có nhiều cơ hội, không phim ảnh, không gameshow, chỉ lặng lẽ xuất hiện trong các vai phụ ở sân khấu.

Ngọc Xuyên và Thành Lộc

Đó là khoảng thời gian tôi chững lại. Không ai biết đến mình, không có nhiều show nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lửa nghề bằng cách đi diễn kịch.

Năm 2022, vai diễn cô gái 18 tuổi trong vở Alo! lộ hàng của đạo diễn NSƯT Thành Lộc đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Vai diễn này không chỉ giúp tôi đến gần hơn với công chúng mà còn giúp tôi giành được giải Mai Vàng - một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực sân khấu - truyền hình. Tôi đổi đời nhờ anh Thành Lộc, mang ơn anh vô cùng".

Ngọc Xuyên chia sẻ thêm về vai diễn khiến cô đổi đời: "Ban đầu tôi rất áp lực. Vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn... rất nhiều yếu tố trong một vai. Nhưng cũng chính nhờ vai diễn này, tôi có thể bộc lộ toàn bộ khả năng của mình.

Cảm xúc vỡ òa trong đêm diễn đầu tiên khi khán giả vỗ tay không ngừng là điều tôi không thể quên được.

Tôi khó khăn năm 21 tuổi, còn quá trẻ để bỏ cuộc. Mà thật ra tôi cũng không biết làm gì khác ngoài diễn xuất.

Không được sống gần gia đình, ba mẹ ở Lâm Đồng cũng chưa từng có cơ hội xem tôi diễn trực tiếp trên sân khấu, nhưng luôn theo dõi từng bộ phim, gameshow của con gái trên truyền hình. Với tôi, sự ủng hộ thầm lặng đó là nguồn động lực lớn để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Dù đã có những dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp, nhưng tôi không kén chọn vai diễn. Tôi muốn thử sức với nhiều kiểu nhân vật. Có thể sẽ có vai hợp, có vai chưa hợp, nhưng phải thử thì mới biết giới hạn của mình ở đâu".