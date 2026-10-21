Mỹ nói Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu sự hậu thuẫn từ Washington

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng bảo vệ sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho Ukraine, khẳng định rằng quốc gia này “sẽ không tồn tại” nếu thiếu sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

“Nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ - bao gồm cả giai đoạn dưới thời chính quyền ông Trump, thì Ukraine hiện nay đã không còn tồn tại”, ông Rubio phát biểu với các phóng viên vào ngày 21/10 trong chuyến thăm Ấn Độ.

Ông Rubio đưa ra nhận định này khi trả lời các câu hỏi về một bài báo trên tờ Wall Street Journal, trong đó nêu rằng tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành của SpaceX - đã ra lệnh giảm tốc độ của hệ thống vệ tinh Starlink, công cụ hỗ trợ Ukraine đối phó với các cuộc tấn công đường không từ Nga.

Dẫn lời các quan chức Mỹ và quốc tế giấu tên, bài báo cho biết ông Musk đã thảo luận về quyết định liên quan đến Starlink với Tổng thống Donald Trump sau khi thông tin về việc giảm tốc độ hệ thống này được công khai.

Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio nói rằng ông không biết liệu Tổng thống Trump có nắm được thông tin từ trước hay không, đồng thời nhấn mạnh trong mọi trường hợp, Mỹ không thể kiểm soát cách một công ty tư nhân vận hành sản phẩm của mình.

“Thông tin cho rằng chúng tôi biết trước sự việc này hoặc chỉ đạo thực hiện nó là không chính xác”, ông Rubio nói.

Ông cho biết Mỹ “sẽ không tiếp tục tỏ thái độ phòng thủ về vấn đề này”, đồng thời ca ngợi các chiến binh Ukraine đã đứng lên đối phó với Nga “một cách vô cùng dũng cảm”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc ông Trump tìm cách ép buộc Ukraine phải đầu hàng Nga.

Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo ở Oslo vào ngày 20/10, ông Zelensky đã thể hiện thái độ lạc quan hơn về mối quan hệ với Mỹ. Ông cho biết đã thảo luận về việc chia sẻ thông tin tình báo và quyền truy cập vào hệ thống Starlink với Steve Witkoff - đặc phái viên của ông Trump.

“Chúng tôi đã trao đổi rất cụ thể, và phía đối tác phản hồi rất tích cực”, ông Zelensky nói.

Theo hãng tin Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm với ông Witkoff về vấn đề Ukraine tại St. Petersburg vào ngày 21/10. Sau đó, ông sẽ quay trở lại Oslo.

Tổng thống Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu trong chuyến đi của ông Witkoff là lên kế hoạch cho cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine và Nga, nhằm “giải quyết những vấn đề mà chỉ các nhà lãnh đạo mới có thể xử lý được”, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến yêu sách lãnh thổ.

“Hãy chờ xem ông Putin sẽ nói gì”, ông Zelensky phát biểu.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, một “cuộc đàm phán vô cùng khó khăn” đang diễn ra nhằm tìm cách giải quyết cuộc chiến.

Theo ông Rubio, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào số phận khu vực Donbas. Ông nói thêm rằng một số “ý tưởng sáng tạo” đã được đề xuất để thu hẹp những bất đồng.

“Cả hai bên đều sẽ phải chấp nhận từ bỏ một điều gì đó”, và đây là những cuộc đối thoại “đầy khó khăn”. Ông nói tiếp: “Tôi nghĩ đối với Ukraine, mong muốn hàng đầu là đảm bảo an ninh lâu dài, để họ không bao giờ phải đối mặt với một cuộc tấn công nào khác trong tương lai”.