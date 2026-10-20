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TT Putin bất ngờ đề xuất thượng đỉnh Nga–Mỹ–Trung về chấm dứt xung đột Ukraine: Trung Quốc phản hồi thế nào?

An An
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Một cựu quan chức tình báo Nga cho biết ông Putin đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 9/10.

Ngày 19/10, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tờ Bắc Kinh Nhật báo cho biết một phóng viên của Bloomberg đã hỏi: "Có thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ vào tháng tới để thảo luận về việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc có đồng ý tổ chức cuộc gặp như vậy không? Người phát ngôn có thể cung cấp thêm thông tin được không?".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời rằng: ""Hiện tại tôi không có thông tin nào để cung cấp".

Tờ Wall Street Journal, dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này, đưa tin ngày 18/10 rằng Điện Kremlin đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại ba bên trong cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC sắp tới.

Một cựu quan chức tình báo Nga cho biết ông Putin đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 9/10.

Theo vị quan chức này, cuộc gọi đó cũng dẫn đến một thỏa thuận theo đó Mỹ sẽ mua nhiên liệu diesel của Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán sản phẩm này trên thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng các bên liên quan đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp.

Ông Peskov nói với tờ Wall Street Journal: "Hiện tại, chưa có sự đồng thuận rõ ràng về cuộc họp hay chương trình nghị sự có thể diễn ra. Tuy nhiên, cả ba bên đều thừa nhận rằng về mặt lý thuyết, việc tổ chức một cuộc họp như vậy là khả thi."

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