Mỹ nhân Việt duy nhất được báo Hàn tung là “nữ hoàng nhan sắc”, tất cả là nhờ gương mặt thiên tài

Nhan sắc của mỹ nhân này xứng đáng là biểu tượng của showbiz Việt.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi đăng quang, Tiểu Vy vẫn được xem là một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bật nhất Việt Nam. Trong khi nhiều người đẹp gây chú ý nhờ thần thái, vóc dáng hay phong cách thời trang, điểm khiến Tiểu Vy luôn được nhắc đến lại là gương mặt gần như không có điểm yếu. Thậm chí, cô còn là mỹ nhân Việt hiếm hoi được truyền thông Hàn Quốc dành những lời khen đặc biệt.

Ảnh: FBNV

Năm 2018, khi Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18, trang tin Koreaboo của Hàn Quốc đã đưa tin về chiến thắng của cô và gọi nàng hậu là "nữ hoàng nhan sắc". Đây là một trong số rất ít trường hợp truyền thông xứ kim chi dành mỹ từ này cho một đại diện Việt Nam. Thời điểm đó, vẻ đẹp của Tiểu Vy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn nhan sắc bởi sự hài hòa hiếm thấy ở các đường nét khuôn mặt.

Giới chuyên môn và người hâm mộ đều đánh giá Tiểu Vy sở hữu tỷ lệ khuôn mặt kim cương, một trong những dáng mặt được xem là lý tưởng trong thẩm mỹ. Gương mặt của cô có phần gò má là điểm rộng nhất, trán cân đối, cằm thon gọn cùng đường viền hàm mềm mại, tạo nên tổng thể hài hòa theo tỷ lệ vàng. Nhờ cấu trúc này, Tiểu Vy gần như không có góc chết, có thể biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách từ trong trẻo, nữ tính đến sang trọng, quyến rũ mà vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng. Chính vì vậy, nhiều khán giả còn ví cô là người sở hữu "gương mặt thiên tài", tương tự như Cha Eun Woo ở thị trường giải trí Hàn Quốc.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Không chỉ công chúng, nhiều nhân vật có tiếng trong giới sắc đẹp cũng dành những lời khen đặc biệt cho visual của Tiểu Vy. Bà Phạm Kim Dung từng nhận xét cô là nhan sắc "ngàn năm có một", còn CEO Bảo Hoàng nhiều lần khẳng định Tiểu Vy là một trong những hoa hậu có gương mặt đẹp nhất mà anh từng làm việc cùng. Trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc tại Việt Nam, Tiểu Vy cũng thường xuyên góp mặt ở nhóm đầu và được xem là hình mẫu của vẻ đẹp Á Đông hiện đại.

Tiểu Vy sớm thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Ban đầu, cô góp mặt trong web drama Chủ Tịch Giao Hàng của Trường Giang, sau đó tham gia phim điện ảnh kinh dị Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Dù chưa tạo được tiếng vang lớn về diễn xuất, đây là những bước đệm giúp nàng hậu làm quen với môi trường phim ảnh.

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Bước ngoặt thực sự đến khi Tiểu Vy lọt vào "mắt xanh" của Trấn Thành. Nam đạo diễn từng chia sẻ rằng cơ duyên hợp tác bắt đầu từ một lần gặp gỡ tại sự kiện. Anh nhận thấy Tiểu Vy ngày càng trưởng thành, đằm thắm hơn và đặc biệt có một nội tâm rất khác với vẻ ngoài dịu dàng. Trấn Thành từng tiết lộ rằng sau nhiều lần trò chuyện, anh phát hiện nàng hậu có sự "điên" đúng với hình mẫu nhân vật mình đang tìm kiếm nên quyết định mời cô tham gia dự án.

Tiểu Vy lần đầu xuất hiện trong Mai với vai cameo, người vợ của nhân vật Sâu. Dù thời lượng không nhiều, sự góp mặt của cô vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Đến dịp Tết 2025, nàng hậu được giao vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ, đánh dấu lần đầu đảm nhận một vai diễn có nhiều đất diễn trên màn ảnh rộng. Bộ phim chạm mốc 332 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất 2025. Trước những ý kiến trái chiều về dàn diễn viên trẻ, Trấn Thành nhiều lần công khai bảo vệ Tiểu Vy, khẳng định anh lựa chọn cô vì phù hợp với nhân vật chứ không phải vì danh hiệu hoa hậu.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Đến năm 2026, Tiểu Vy tiếp tục xuất hiện trong Thỏ Ơi!! với vai khách mời trên chương trình "Chị Bờ Vai". Dù chỉ là một phân đoạn ngắn, sự xuất hiện của cô vẫn tạo hiệu ứng tốt bởi đây đã là lần thứ ba liên tiếp nàng hậu góp mặt trong phim của Trấn Thành. Điều đặc biệt là cả ba tác phẩm đều đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp Tiểu Vy trở thành hoa hậu xuất hiện nhiều nhất trong "vũ trụ điện ảnh" của nam đạo diễn tính đến thời điểm hiện tại.

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Sau gần 8 năm đăng quang, Tiểu Vy không còn chỉ được nhắc đến như một hoa hậu có gương mặt đẹp. Cô đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi hoạt động song song ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo, truyền hình và điện ảnh. Dù diễn xuất vẫn còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, không thể phủ nhận Tiểu Vy là một trong số ít hoa hậu của Vbiz vừa giữ được sức hút về nhan sắc, vừa liên tục có cơ hội xuất hiện trong những dự án điện ảnh doanh thu cao nhất thị trường.

Ảnh: FBNV