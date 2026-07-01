Mỹ nhân Việt được khen đẹp như Thư Kỳ: Vừa tổ chức đám cưới hệt triển lãm, danh tính chồng gây trầm trồ

Đám cưới của mỹ nhân Việt khiến nhiều người phải xuýt xoa vì quá lãng mạn.

Có những gương mặt chỉ cần xuất hiện đã khiến khán giả nhớ ngay bởi thần thái rất riêng, và Lan Thy là một trong số đó. Chính ngoại hình khác biệt đã giúp Lan Thy nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Trước khi được biết đến rộng rãi qua điện ảnh, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc. Tuy nhiên, phải đến khi góp mặt trong Em Và Trịnh, cái tên Lan Thy mới thực sự đến gần công chúng.

Trong bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Lan Thy đảm nhận vai Bích Diễm - nàng thơ gắn liền với những năm tháng thanh xuân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù không đảm nhiệm vai chính nhưng nữ diễn viên vẫn ghi dấu nhờ nhan sắc đậm chất điện ảnh cùng phong thái nhẹ nhàng, cổ điển.

Lan Thy "hút hồn" khán giả bởi vẻ đẹp trong veo trong phim Em và Trịnh

Sau khi phim ra mắt, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều bình luận dành lời khen cho visual của Lan Thy, cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp hiếm gặp giữa dàn diễn viên trẻ. Chính vẻ đẹp mang màu sắc Á Đông ấy từng giúp cô nhiều lần được khán giả và truyền thông so sánh với minh tinh Thư Kỳ, thậm chí có ý kiến cho rằng Lan Thy gợi nhớ đến Củng Lợi thời trẻ.

Nhiều khán giả từng nhận xét nếu Thư Kỳ gây ấn tượng bởi nét quyến rũ, còn Củng Lợi nổi tiếng với vẻ đẹp quyền lực và sang trọng, thì Lan Thy được cho là có sự giao thoa của cả hai phong cách ấy. Không ít bộ ảnh thời trang của nữ diễn viên từng tạo nên những cuộc bàn luận trên mạng xã hội bởi biểu cảm lạnh, ánh mắt có chiều sâu và gương mặt gần như không có góc chết.

Không ngoa khi nói visual là "vũ khí" mạnh nhất mà Lan Thy cạnh tranh với lớp diễn viên hiện tại

Nhiều người còn khen nữ diễn viên đẹp tựa phiên bản Củng Lợi, Thư Kỳ khi còn tuổi đôi mươi

Trái với hình ảnh được chú ý trên màn ảnh, Lan Thy lại khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay xuất hiện trong những ồn ào của showbiz, lựa chọn tập trung cho công việc và giữ cuộc sống riêng tư. Cho đến những ngày vừa qua, Lan Thy bất ngờ trở thành tâm điểm khi chính thức lên xe hoa. Hôn lễ của Lan Thy quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí như Kaity Nguyễn, Trúc Anh, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Á hậu Thuỷ Tiên, Emma Lê, Gi A Nguyễn...

Dàn khách mời toàn sao đến dự đám cưới Lan Thy

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, đám cưới của Lan Thy đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán bởi phần dàn dựng đầy tính nghệ thuật. Theo đó, nữ diễn viên và chồng nhạc trưởng đưa khách mời bước vào một khu rừng cổ tích được tái hiện ngay trong khán phòng.

Toàn bộ sân khấu phủ kín cây xanh, dây leo, rêu và những cụm hoa mang tông nâu, cam đất, xanh rêu, tạo cảm giác như một cánh rừng huyền bí. Chính giữa không gian lãng mạn với cầu thang được trang trí từng chi tiết, phía sau là bức phông vẽ khung cảnh núi non trải dài, khiến lễ đường giống như một thước phim điện ảnh hơn là một buổi tiệc cưới thông thường.

Ánh sáng cũng là yếu tố được chăm chút kỹ lưỡng. Hàng trăm ngọn nến được bố trí dọc lối đi, bao quanh sân khấu và cây đàn piano, kết hợp với ánh đèn vàng dịu tạo nên bầu không khí ấm áp, lãng mạn. Mỗi góc nhỏ đều được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật, từ những cành cây buông xuống, các bụi hoa dại mọc xen giữa bậc thang gỗ cho đến những chi tiết trang trí thủ công trên bàn gallery.

Không gian tiệc cưới như khu triển lãm đầy lãng mạn

Mọi chi tiết từ hoa, ghế, thiệp được bày trí tinh tế

Cả trăm ánh nến xen kẽ khu vườn bí ẩn tạo nên khung cảnh như truyện cổ tích

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của hôn lễ chính là màn trình diễn piano của chú rể. Trong không gian chỉ có ánh nến và tiếng nhạc vang lên, nhạc trưởng Dustin Tiêu ngồi bên cây đại dương cầm, còn Lan Thy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi lặng lẽ tiến về phía người bạn đời. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau giữa khung cảnh như khu rừng cổ tích khiến nhiều người trầm trồ vì quá lãng mạn.

Trong ngày trọng đại, Lan Thy diện 2 thiết kế váy cưới, một trắng và một xanh lá. Những chiếc váy có phom dáng tối giản để tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của nữ diễn viên. Mái tóc búi gọn, điểm xuyết vòng hoa nhỏ càng khiến cô trông như một nàng thơ bước ra từ truyện.

Bên cạnh nghi thức trao lời hẹn ước, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi cũng khiến nhiều người thích thú. Từ ánh mắt không rời nhau, cái nắm tay xuyên suốt buổi lễ cho đến nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu đều khiến khách mời liên tục vỗ tay chúc mừng. Không khí của hôn lễ không quá ồn ào mà tràn ngập cảm xúc, đúng với tinh thần nghệ thuật mà cả Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu cùng theo đuổi.

Dustin Tiêu ngồi bên chiếc đàn piano ngập tràn ánh nến

Cô dâu đẹp đến nao lòng trong ngày trọng đại

Chiếc váy cưới không quá cầu kỳ nhưng "over hợp" với không gian cưới cổ điển

Đôi dâu rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Vào tháng 2/2026, Lan Thy chia sẻ khoảnh khắc được Dustin Tiêu cầu hôn tại đám cưới của người thân. Khi bạn trai bí mật chuẩn bị màn "đánh úp", nữ diễn viên không giấu được sự xúc động, rưng rưng nước mắt trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người thân thiết.

Dustin Tiêu khi đó đã quỳ gối trao nhẫn cho Lan Thy sau khi tiệc cưới khép lại. Cặp đôi xác nhận đã gắn bó khoảng 2 năm nhưng gần như không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Dưới bài đăng thông báo tin vui, nhiều người nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Chồng Lan Thy tên đầy đủ là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997, là một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim ở New York, Mỹ. Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chồng của Lan Thy là nhạc trưởng trẻ tài năng Dustin Tiêu

Ảnh: FBNV