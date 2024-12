Mỹ nhân nóng bỏng nhất “Sex Education” khuyên chị em "1 món nên ăn - 1 món cần tránh" để mãi trẻ đẹp, khỏe

Mỹ nhân nóng bỏng nhất "Sex Education" ngày càng xinh đẹp ở tuổi U30

"Sex Education" là một trong những loạt phim truyền hình tạo được tiếng vang lớn. Bên cạnh kịch bản đầy tính giáo dục và hài hước, sức hút của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên nữ đầy cá tính và xinh đẹp. Và nếu bạn tự hỏi ai là nhân vật nữ được đánh giá nóng bỏng nhất trong bộ phim này, câu trả lời chính là Maeve Wiley.

Theo kết quả một cuộc bình chọn trên trang Fandom của "Sex Education", có tới 63% khán giả bầu chọn Maeve là nhân vật hấp dẫn nhất. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Ruby (24%), Aimee (7%), Ola (4%) và Lily (2%).

Đảm nhận vai Maeve Wiley là nữ diễn viên Emma Mackey, sinh năm 1996. Mang trong mình hai dòng máu Anh và Pháp, Emma Mackey sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đầy quyến rũ. Sex Education cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của Emma đến với khán giả toàn cầu và giúp cô nhận được đề cử tại Giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh.

Ở tuổi U30, Emma Mackey ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, Emma Mackey thẳng thắn thừa nhận bản thân có một thói quen xấu đó là ăn quá nhiều đồ ngọt. Cô chia sẻ: "Hầu như ngày nào sau giờ học, tôi cũng ăn hai miếng bánh brioche với mứt nhúng trong sô cô la nóng. Thói quen này không hề tốt cho sức khỏe và có thể gây hại cho mạch máu".

Emma khuyến cáo mọi người nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chứa đường tinh luyện như bánh ngọt, nước ngọt, bởi chúng không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch và làn da.

Bù lại thói quen xấu, Emma lại có một thói quen tốt mà cô luôn duy trì trong nhiều năm qua, đó là: Ăn nhiều rau củ quả. Cả 3 bữa ăn trong ngày của nữ diễn viên đều có sự xuất hiện của salad rau củ.

Rau xanh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa và mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng.

Phụ nữ ăn nhiều đồ ngọt gây hại như thế nào?

1. Tăng cân và béo phì

Đồ ngọt chứa đường tinh luyện và calo rỗng, dễ dẫn đến tích mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, đùi. Ăn nhiều đồ ngọt làm tăng nhanh lượng đường trong máu, khiến cơ thể sản xuất insulin dư thừa, gây tích tụ mỡ và tăng cân không kiểm soát.

2. Tăng nguy cơ lão hóa da

Đường trong đồ ngọt gây ra hiện tượng glycation (phản ứng đường với protein), làm collagen và elastin trong da bị suy giảm. Điều này khiến làn da mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ sớm. Đồ ngọt còn làm gia tăng mụn trứng cá do đường kích thích hoạt động của tuyến bã nhờn và làm mất cân bằng hormone.

3. Ảnh hưởng xấu đến tim mạch

Đường tinh luyện làm tăng nồng độ cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), dễ gây ra xơ vữa động mạch, cao huyết áp. Tiêu thụ nhiều đồ ngọt còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ ở phụ nữ.

4. Gây mất cân bằng nội tiết tố

Ăn nhiều đường khiến cơ thể kháng insulin, ảnh hưởng đến nội tiết tố estrogen và progesterone. Điều này có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và khó thụ thai.

5. Tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2

Việc tiêu thụ lượng đường lớn trong thời gian dài khiến cơ thể giảm nhạy cảm với insulin, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Phụ nữ mang thai ăn quá nhiều đồ ngọt cũng dễ gặp biến chứng tiểu đường thai kỳ, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Phụ nữ ăn nhiều rau xanh sẽ nhận được lợi ích gì?

1. Hỗ trợ chống lão hóa và làm đẹp da

Rau xanh chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và flavonoid, giúp bảo vệ làn da khỏi tổn thương do gốc tự do, ngăn ngừa nếp nhăn, lão hóa sớm. Rau xanh giàu chất xơ và nước, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, mang lại làn da mịn màng và tươi sáng.

2. Giảm cân hiệu quả

Rau xanh có lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Ăn nhiều rau giúp kiểm soát cân nặng mà không cần nhịn ăn quá khắt khe, thích hợp cho chế độ giảm cân.

3. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các loại rau xanh lá như cải bó xôi, cải kale, súp lơ xanh rất giàu kali, folate và chất chống oxy hóa giúp giảm huyết áp, duy trì mạch máu khỏe mạnh. Rau xanh cũng có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

4. Tăng cường hệ tiêu hóa

Chất xơ trong rau xanh đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Rau xanh giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường hấp thụ dưỡng chất và thải độc tự nhiên.

5. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong rau xanh làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát đường huyết ổn định và giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Ăn rau trước khi dùng thực phẩm chứa tinh bột giúp cơ thể hạn chế tăng đột ngột đường huyết.