"Mẹ tôi muốn dạy tôi: Trước khi phán xét một người, hãy thử đứng vào vị trí của họ một lần" – Khánh Linh chia sẻ.

Mới đây, con gái NSƯT Vũ Dậu là ca sĩ Khánh Linh đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình khi ngồi ở ghế giám khảo chấm thi.

Cô tâm sự: "Lời chê sao cho đúng, đừng biến góp ý thành phán xét!

Bạn bị chê một cách thậm tệ, bạn bị nói như thể bạn không bao giờ có thể trở thành một cái gì, bạn bị so sánh với người khác…

Ca sĩ Khánh Linh

Điều đó xảy ra với bất kỳ ai, không riêng tôi. Sự cầu thị thật sự sẽ xuất hiện khi nhận được lời chê - góp ý mang tính thiện chí. Còn những lời chê mang tính sát thương, mạt sát hoặc nói lời bất chấp thì có lẽ người chê cũng nên xem lại ý định chê của mình là gì?

Văn hoá khen chê cũng là vấn đề muôn thuở, đôi khi lời chê mang tính xây dựng thật lòng sẽ khiến người bị chê tiếp nhận dễ chịu hơn dù lòng vẫn buồn. Nhưng mà nếu mà bị chê kiểu ác ý thì có lẽ từ buồn sẽ chuyển hoá thành vết thương bị xát muối.

Chê một điều chưa tốt không khó. Khó là chê mà không làm tổn thương người khác. Khi lời chê trở thành sự hả hê, nó không còn là góp ý nữa, mà chỉ là một cách làm đau người khác bằng ngôn từ. Không phải lời chê nào cũng đáng để buồn. Có những lời chê chỉ cho thấy người viết đang nghĩ gì, chứ chẳng nói được bao nhiêu về người bị chê.

Khánh Linh và mẹ - NSƯT Vũ Dậu

Mẹ tôi vẫn nói với tôi rằng hãy luôn đặt địa vị mình ở phía đối diện. Có lẽ đó cũng là điều mẹ tôi muốn dạy tôi: Trước khi phán xét một người, hãy thử đứng vào vị trí của họ một lần".

Khánh Linh sinh năm 1983, là gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng và bán cổ điển Việt Nam. Cô trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật khi là con gái của mỹ nhân nhạc đỏ một thời - NSƯT Vũ Dậu.

Sở hữu chất giọng soprano trong trẻo, cao vút cùng nền tảng thanh nhạc bài bản, Khánh Linh bắt đầu gây tiếng vang lớn từ cuộc thi Sao Mai 2003 và nhanh chóng khẳng định vị thế qua hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Họa mi hót trong mưa, Ban mai xanh hay Giấc mơ trưa.

Không chạy theo thị hiếu nhất thời, Khánh Linh bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc giàu tính thẩm mỹ, kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật cổ điển với hơi thở đương đại và dân gian. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cô còn tích cực tham gia công tác giảng dạy, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ và đóng góp nhiều giá trị bền vững cho nền âm nhạc nước nhà.