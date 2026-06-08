Mỹ nhân hạng A cưới 3 ngày liên tục, đường phố bị phong tỏa

Sau lễ cưới dân sự kín đáo tại London, Anh, Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục tổ chức chuỗi tiệc cưới kéo dài ba ngày tại Sicily (Italy) với chi phí ước tính 1,73 triệu USD. Dàn khách mời toàn sao hàng đầu thế giới, an ninh nghiêm ngặt, nhưng gây tranh cãi khi nhiều khu vực ở Palermo bị phong tỏa.

Sau lễ cưới riêng tư tại London, Anh cuối tháng 5, Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục tổ chức chuỗi tiệc cưới kéo dài ba ngày tại Sicily (Italy), thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi quy mô xa hoa hiếm thấy.

Với chi phí được cho là lên tới 1,73 triệu USD, dàn khách mời toàn ngôi sao hạng A, hệ thống an ninh nghiêm ngặt và hàng loạt địa điểm lịch sử được huy động phục vụ sự kiện, hôn lễ của nữ ca sĩ người Anh nhanh chóng được gọi là “đám cưới của năm”.

Tuy nhiên, sự kiện cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi khi một phần thành phố Palermo bị phong tỏa trong nhiều ngày, ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Đám cưới triệu USD gây náo loạn

Dua Lipa và Callum Turner hoàn tất thủ tục kết hôn ngày 31/5 tại Old Marylebone Town Hall ở London, Anh. Tiệc cưới riêng tư với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh lên mạng xã hội cùng dòng chú thích ngắn gọn ghi lại ngày trọng đại.

Sau tiệc riêng tư, cặp đôi đưa khoảng 200 khách mời tới Sicily tham dự "lễ hội cưới" kéo dài nhiều ngày. Truyền thông Italy cho biết đây là một trong những đám cưới xa hoa nhất từng được tổ chức tại khu vực này những năm gần đây.

Các hoạt động bắt đầu từ ngày 5/6 tại trung tâm lịch sử Palermo. Khách mời được tham quan riêng Galleria d'Arte Moderna trước khi dự tiệc cocktail trong bảo tàng. Buổi tối, đoàn khách di chuyển tới Palazzo Gangi, cung điện quý tộc nổi tiếng của Sicily từng xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển.

Khu vực Piazza Croce dei Vespri biến thành trường quay điện ảnh với hệ thống ánh sáng cầu kỳ, xe hơi cổ và nhạc swing vang lên giữa những công trình hàng trăm năm tuổi. Để bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối, ban tổ chức dựng những tấm vách đen khổng lồ ngăn cách khu vực tổ chức với người dân bên ngoài.

Chi tiết được nhắc đến nhiều nhất trong đêm tiệc là thư viện khổng lồ với hàng trăm cuốn sách thật được sắp đặt như một phần của sân khấu. Theo truyền thông Italy, đây là lời tri ân dành cho cuốn tiểu thuyết Trust của nhà văn Hernán Díaz - tác phẩm đã đóng vai trò đặc biệt trong chuyện tình của Dua Lipa và Callum Turner.

Ngày 6/6, lễ cưới chính thức diễn ra tại Villa Valguarnera ở Bagheria, dinh thự Baroque thế kỷ XVIII được mệnh danh là “Versailles thu nhỏ của Sicily”. Nằm giữa khu vườn rộng lớn hướng ra Địa Trung Hải, công trình từ lâu được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất đảo Sicily và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim, quảng cáo thời trang cũng như loạt phim Il Gattopardo của Netflix.

Giữa khung cảnh mang đậm dấu ấn quý tộc, Dua Lipa và Callum Turner trao lời thề nguyện trước gia đình, bạn bè cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí quốc tế. Khoảnh khắc được truyền thông chú ý nhất là Elton John đáp chuyên cơ riêng tới Palermo và trực tiếp trình diễn ca khúc Your Song trong nghi thức cưới. Nhiều khách mời mô tả đây là phần xúc động nhất của toàn bộ sự kiện.

Sau nghi thức chính, tiệc cưới được phục vụ bởi đầu bếp được gắn sao Michelin Tony Lo Coco. Thực đơn mang hương vị Sicily với các món ăn truyền thống như anelletti alla Norma, panelle, crocché, cassata và cannoli. Bữa tiệc kéo dài tới khuya trước khi chuyển sang phần trình diễn của những DJ hàng đầu gồm David Guetta, Martin Garrix, Carl Cox và Peggy Gou.

Danh sách khách mời cho thấy quy mô đặc biệt của hôn lễ. Ngoài Elton John còn có Donatella Versace, Charli XCX cùng chồng George Daniel, Joe Alwyn, Mark Ronson và Grace Gummer, Kevin Parker của Tame Impala, Olivia Dean cùng nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang và giải trí.

Để phục vụ sự kiện, nhiều khách sạn sang trọng bậc nhất Palermo được đặt trước gần như toàn bộ. Grand Hotel Villa Igiea, khách sạn biểu tượng của thành phố, trở thành nơi lưu trú chính của cô dâu chú rể cùng phần lớn khách mời.

Truyền thông địa phương cho biết riêng căn Donna Franca Suite dành cho đôi tân hôn có giá khoảng 6.000 euro mỗi đêm. Một số khách khác nghỉ tại Grand Hotel et Des Palmes, Grand Hotel Piazza Borsa hoặc trên siêu du thuyền Nympheas neo đậu ngoài cảng Palermo.

Sự xa hoa của đám cưới đi kèm với hệ thống bảo mật chưa từng có. Ban tổ chức triển khai công nghệ chống flycam, yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ ký thỏa thuận bảo mật và áp dụng mức phạt nghiêm khắc đối với các hành vi tiết lộ thông tin.

Tại nhiều khu vực tổ chức, việc chụp ảnh và quay phim bị cấm hoàn toàn. Khoảng 50 nhân viên an ninh tư nhân liên tục tuần tra nhằm bảo đảm không có hình ảnh nào bị phát tán ngoài ý muốn.

Những biện pháp trên làm bùng lên tranh cãi trong cộng đồng địa phương. Từ ngày 4-6/6, nhiều tuyến đường và quảng trường tại trung tâm Palermo bị phong tỏa hoàn toàn. Xe cộ không được phép lưu thông hoặc đỗ lại ở một số khu vực lịch sử. Nhiều người dân cho biết họ phải gửi xe cách nơi làm việc hàng km rồi đi bộ. Hoạt động kinh doanh các cửa hàng xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Một nhân viên quán bar gần khu vực tiệc cưới nói với Guardian rằng cô có thể hiểu việc phong tỏa nếu đó là sự kiện của Giáo hoàng, nhưng khó chấp nhận khi điều tương tự diễn ra chỉ để phục vụ đám cưới của nghệ sĩ. Trên nhiều con phố xuất hiện các biểu ngữ phản đối với nội dung “Thành phố không phải để cho thuê” hay “Quảng trường của chúng tôi không phải phòng khách của bạn”.

Tuy nhiên, nhiều người dân và giới chức địa phương lại nhìn nhận theo hướng khác. Họ cho rằng đám cưới của Dua Lipa mang lại nguồn doanh thu lớn cho ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Sicily tới hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Thị trưởng Palermo Roberto Lagalla hiểu những bất tiện mà người dân phải chịu nhưng cho rằng đó là “sự hy sinh nhỏ” để đổi lấy lợi ích lâu dài cho nền kinh tế địa phương.

Người đàn ông được Dua Lipa lựa chọn là ai?

Trong khi đám cưới vẫn là chủ đề được truyền thông quốc tế bàn luận, công chúng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Callum Turner, người vừa chính thức trở thành chồng của một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.

Sinh năm 1990 tại London, Turner bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm và khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai khác nhau.

Nam diễn viên từng tham gia các dự án đáng chú ý như Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald , Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore , Emma hay The Boys in the Boat .

Dua Lipa và Callum Turner có chuyện tình kín tiếng trước truyền thông.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Turner đến từ Masters of the Air - loạt phim chiến tranh do Steven Spielberg và Tom Hanks sản xuất. Thành công của dự án giúp anh trở thành một trong những gương mặt triển vọng của điện ảnh Anh tại Hollywood.

Khác với hình ảnh hào nhoáng của nhiều ngôi sao trẻ, Turner nổi tiếng là người kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí không liên quan đến công việc và gần như không dính bê bối.

Mối quan hệ giữa Dua Lipa và Callum Turner lần đầu thu hút sự chú ý vào đầu năm 2024 khi cả hai bị bắt gặp xuất hiện tại tiệc hậu ra mắt loạt phim Masters of the Air ở London, Anh. Từ đó, họ thường xuyên được nhìn thấy xuất hiện ở những khu nghỉ dưỡng, tham dự các sự kiện lớn và xuất hiện trên thảm đỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Dua Lipa cho biết cả hai phát hiện đang đọc cùng cuốn tiểu thuyết Trust của Hernán Díaz khi mới quen nhau. Turner khi ấy nói rằng họ đang “ở cùng một trang sách” do mới đọc tới chương đầu tiên, đồng thời là cách ẩn ý cả hai đồng điệu trong tâm hồn.

Năm 2025, cặp đôi xác nhận đính hôn. Cặp đôi không công khai rầm rộ hay chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, duy trì mối quan hệ kín tiếng. Điều đó cũng được thể hiện rõ trong đám cưới vừa qua, mọi chi tiết đều được bảo vệ nghiêm ngặt dù quy mô tổ chức thuộc hàng lớn nhất làng giải trí năm nay.