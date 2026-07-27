Mỹ nhân Giày Thủy Tinh và chồng mắc ung thư não muốn ly hôn

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng mỹ nhân Giày Thủy Tinh thế này?

Sáng 27/7, tờ Sports Chosun cho hay, nữ minh tinh Kim Jung Hwa (phim Giày Thủy Tinh) vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với ca sĩ Yoo Eun Sung - người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư não.

Trước ống kính, Kim Jung Hwa bất ngờ lần đầu chia sẻ về góc khuất hôn nhân mà cô giấu kín suốt bao năm qua: “Chẳng phải vợ chồng son thường cãi vã rất gay gắt ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân hay sao? Vượt qua giai đoạn đó rồi đến khi bắt tay vào làm kinh doanh, chúng tôi lại cãi vã dữ dội trong khoảng 1-3 năm nữa”.

Kim Jung Hwa vừa dứt lời, nhân viên trong ekip liền tò mò: “Sau những trận cãi vã gay gắt như vậy, đã có khoảnh khắc nào anh chị muốn ly hôn chưa?”. Tới lúc này, mỹ nhân Giày Thủy Tinh đành thú thực: “Cả tôi và ông xã đều từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Nhưng chưa bao giờ đi đến quyết định cuối cùng (quyết định ly dị). Tôi nghĩ chính vì có tình yêu dành cho nhau nên giữa chúng tôi mới xảy ra cãi lộn như vậy”.

Kim Jung Hwa - Yoo Eun Sung từng muốn ly hôn. Ảnh: Naver

Nữ minh tinh họ Kim bộc bạch thêm: “Có những lúc tôi vừa ghét vừa giận chồng nhưng lại thấy anh ấy đáng thương. Có vẻ như các cặp vợ chồng nào cũng phải có những cảm xúc như vậy dành cho nhau thì mới có thể duy trì lâu dài được thì phải. Cứ mỗi lần cãi nhau xong, tôi lại nghĩ thầm ‘Anh ấy đang cố gắng vì mình rồi, việc gì phải gây chuyện vô cớ nữa chứ’, và thế rồi cơn giận cũng dần nguôi đi trong tôi”.

Nghe thấy vậy, 1 nhân viên trong ekip tiếp tục dò hỏi Kim Jung Hwa: “Ngoài những lần cãi lộn thì còn lúc nào khác mà chị lại nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không?”. Không do dự, mỹ nhân Giày Thủy Tinh liền đáp lại rằng: “Hình như khi không thể giao tiếp được với nhau nữa thì tình hình sẽ lại trở nên căng thẳng đó”.

Những chia sẻ mới đây của Kim Jung Hwa đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Ảnh: Nate

Kim Jung Hwa sinh năm 1983, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm đình đám như Giày Thủy Tinh, Nữ Gián Điệp, Hạnh Phúc Bất Ngờ...

Kim Jung Hwa và nam ca sĩ Yoo Eun Sung quen nhau sau khi cùng tham gia 1 hoạt động từ thiện. Tới tháng 8/2013, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới đơn giản nhưng lãng mạn. Sau đó đúng 1 năm, cô hạ sinh con trai đầu lòng tại Mỹ cho chồng ca sĩ.

Tới đầu năm 2023, Kim Jung Hwa gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chuyện chồng cô mắc ung thư não. Người đẹp đình đám cho biết ông xã bắt đầu có những triệu chứng đau đầu dữ dội từ tháng 11/2022. Sau đó, cô đặt lịch khám bệnh cho chồng ở bệnh viện. Tới tháng 2/2023, phía bệnh viện thông báo rằng ông xã Kim Jung Hwa đã mắc ung thư não.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 cho biết thêm do các tế bào ung thư phát triển chậm nên phía bệnh viện đã tiếp tục theo dõi tình hình của chồng cô, đồng thời tạm hoãn việc phẫu thuật. Trước đó, Yoo Eun Sung được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm bậc thấp vào năm 2022.

Chồng Kim Jung Hwa được chẩn đoán mắc ung thư cách đây 3 năm. Ảnh: Naver

Tới tháng 3/2024, Kim Jung Hwa đã cập nhật tình trạng sức khỏe của ông xã Yoo Eun Sung trên 1 chương trình truyền hình. Khi ấy, cô cho biết căn bệnh ưng thư não của chồng cô đang trong tình trạng ổn định sau lần kiểm tra gần nhất vào cuối năm 2023. Dù vậy, sức khỏe của anh vẫn phải tiếp tục được theo dõi sát sao thông qua việc tái khám, làm nhiều xét nghiệm định kỳ.

Theo Kim Jung Hwa, các bác sĩ từng cho biết nếu phẫu thuật, tỷ lệ không thành công và khả năng chồng cô có thể qua đời là 52%. Nếu may mắn sống sót, tỷ lệ chồng nữ minh tinh bị tàn tật vĩnh viễn lên đến 90%. Với kết quả hội chuẩn như vậy, Kim Jung Hwa chia sẻ đêm nào cô và 2 con cũng cầu nguyện với hy vọng bệnh tình của chồng sẽ chuyển biến tích cực để không phải làm phẫu thuật.

Kim Jung Hwa cập nhật về tình trạng sức khỏe của chồng trong 1 chương trình truyền hình cách đây 2 năm. Ảnh: Nate