Mỹ nhân duy nhất được tung hô là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”: Visual ông trời điêu khắc, cẩn thận bị hớp hồn

Showbiz thế giới sản sinh ra vô vàn thế hệ mỹ nhân nhưng chỉ có duy nhất cô gái này được ngợi khen là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”.

Kelly Brook, tên đầy đủ là Kelly Anne Parsons, sinh năm 1979 tại Rochester, hạt Kent (Anh). Cô theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti trước khi bén duyên với nghề người mẫu từ năm 16 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình đồng hồ cát nổi bật, Kelly nhanh chóng trở thành gương mặt được hàng loạt thương hiệu thời trang, đồ bơi và nội y săn đón. Chỉ trong vài năm, cô đã xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng như GQ, FHM, Maxim, Cosmopolitan, Hello! hay Playboy, đồng thời trở thành một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Anh cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, Kelly Brook còn là gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh. Khi mới ngoài 20 tuổi, cô liên tục đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình ăn khách như The Big Breakfast, MTV Select, Love Island hay sau này là thành viên của chương trình Loose Women. Lối dẫn dắt tự nhiên cùng tính cách hài hước giúp Kelly duy trì sức hút bền bỉ trên sóng truyền hình suốt hơn hai thập kỷ, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ đa năng hiếm hoi thành công ở cả ba lĩnh vực: người mẫu, diễn viên và MC.

Song song với sự nghiệp người mẫu và truyền hình, Kelly Brook cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Italian Job, House of 9, School for Seduction, Deuce Bigalow: European Gigolo, Piranha 3D, cùng các series nổi tiếng như Smallville, Skins, Hotel Babylon và One Big Happy. Dù không theo đuổi hình tượng diễn viên hạng A tại Hollywood, Kelly vẫn xây dựng được sự nghiệp ổn định, trở thành gương mặt quen thuộc của cả điện ảnh Anh lẫn Mỹ.

Điều làm nên tên tuổi của Kelly Brook không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở nhan sắc mang tính biểu tượng. Năm 2005, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, đồng thời nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng 100 mỹ nhân gợi cảm nhất hành tinh. Đặc biệt, Kelly còn trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi nhiều nghiên cứu về tỷ lệ cơ thể lý tưởng nhắc đến cô như hình mẫu của vẻ đẹp tự nhiên, từ đó xuất hiện biệt danh "kỳ quan thứ 8 của thế giới" trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Danh xưng này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng đặc biệt của Kelly Brook trong lĩnh vực giải trí suốt nhiều năm qua.

Bước sang tuổi 40, Kelly Brook dần giảm bớt hoạt động điện ảnh để tập trung cho truyền hình, phát thanh và kinh doanh. Cô trở thành người dẫn chương trình radio, tham gia nhiều show thực tế, đồng thời phát triển các dự án thời trang, đồ gia dụng và thương hiệu phong cách sống cùng chồng là người mẫu Jeremy Parisi. Sau khi kết hôn năm 2022, Kelly lựa chọn lối sống kín tiếng hơn nhưng vẫn duy trì sức hút nhờ hình ảnh tích cực, thường xuyên chia sẻ về thời trang, du lịch và cuộc sống hôn nhân. Giai đoạn 2025-2026, cô tiếp tục trở lại với các chiến dịch quảng bá thời trang, đồ bơi và nội y cho thương hiệu Next, đồng thời phát triển thương hiệu phong cách sống Parisi lấy cảm hứng từ cuộc sống tại Italy.

Ở tuổi 47, Kelly Brook vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc hiếm hoi của làng giải trí Anh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, nhưng mỗi lần người đẹp lộ diện đều nhanh chóng thu hút truyền thông nhờ visual gần như không thay đổi sau hàng chục năm. Chính vì vậy, biệt danh "kỳ quan thứ 8 của thế giới" vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc lại như lời khẳng định cho sức hút vượt thời gian của một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất nước Anh.

nguồn: Pagesix