Mỹ nhân được ví như "búp bê sống", từng ngồi ăn cũng gây sốt nay ép cân gầy đáng báo động

Trương Dư Hi từng được ví như “búp bê sống” của làng giải trí Hoa ngữ nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh cùng các đường nét sắc sảo đầy cuốn hút. Visual của cô mang vẻ đẹp ngọt ngào, pha chút mong manh, quyến rũ khiến khán giả dễ dàng liên tưởng đến các nhân vật bước ra từ truyện tranh. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, vóc dáng “mình hạc xương mai” với đôi chân dài, vòng eo thon gọn cũng là điểm cộng lớn giúp Trương Dư Hi tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi ngày càng gầy gò đến mức báo động. Hình ảnh mới đây tham dự tuyên truyền phim của mỹ nhân sinh năm 1991 cũng trở thành đề tài bàn tán trên MXH.

Hình ảnh đang trở thành topic trên MXH xứ Trung vì giao diện quá gầy của Trương Dư Hi tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Thiên Thu Lệnh.

Cụ thể, xuất hiện với mẫu váy 2 dây suông được phối layer, Trương Dư Hi để lộ rõ vai và 2 cánh tay gầy gò, da bọc xương. Dù vẫn giữ được thần thái cùng vẻ đẹp sắc nét nhưng không thể phủ nhận, việc sụt cân quá mức đang khiến nữ diễn viên trông bị thiếu sức sống. Thêm nữa, việc lựa chọn kiểu tóc búi lệch kết hợp với cài tóc có phần hơi rườm rà càng khiến giao diện của người đẹp bị già đi trông thấy.

Nhiều netizen cho rằng giờ Trương Dư Hi không còn "mình hạc xương mai" mà là đang gầy đáng báo động, bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô.

Những hình ảnh gần đây của Trương Hư Di đều cho thấy "búp bê Cbiz" đang ép cân quá đà.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng với loạt ảnh chân tay tong teo trước ống kính. Nữ diễn viên từng gây sốc khi chia sẻ có thời điểm chỉ nặng 39kg trong khi cao 1m68, hay giảm được 11kg chỉ sau 7 ngày ăn kiêng, làm dấy lên lo ngại về phương pháp giảm cân cực đoan.

Sở hữu gương mặt lai Tây cuốn hút, nét nào ra nét nấy nên việc giảm cân quá đà sẽ vô tình khiến gương mặt Trương Dư Hi thêm phần hốc hác, mất cân đối.