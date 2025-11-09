"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" trẻ mãi không già: Rất chăm dưỡng da và chăm uống 2 loại nước quen thuộc, loại số 1 luôn sẵn trong bếp người Việt

Ở tuổi 41, Marian Rivera, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines", vẫn khiến người ta trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Dù đã là mẹ 2 con, cô vẫn giữ được làn da căng bóng, gương mặt tươi tắn và thần thái rạng rỡ như thời son rỗi. Điều đáng nói, Marian chưa bao giờ theo đuổi những bí quyết làm đẹp cầu kỳ hay tốn kém. Cô từng chia sẻ: "Tôi tin rằng vẻ đẹp thật sự đến từ việc yêu thương bản thân mỗi ngày, sống điều độ và vui vẻ với những điều giản dị".

Và chính lối sống đều đặn, chăm chút từ trong ra ngoài ấy đã trở thành "bức tường chống già" hoàn hảo cho Marian Rivera, người phụ nữ vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao dù thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn 2 thập kỷ.

1. Dưỡng da đều đặn, không bỏ qua ngày nào

Bận rộn với lịch quay phim, sự kiện và việc chăm sóc gia đình, nhưng Marian chưa bao giờ quên chăm sóc làn da. Cô tuân thủ quy trình làm sạch, dùng serum và kem dưỡng 2 lần mỗi ngày.

Sau mỗi lần trang điểm, nữ diễn viên MariMar luôn tẩy trang thật kỹ, tắm sạch cơ thể, rồi bôi lotion trước khi ngủ. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), việc tẩy trang và làm sạch da kỹ giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và các gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Khi da được "ngủ sạch", tế bào mới có thể tái tạo hiệu quả hơn, mang lại vẻ mịn màng và rạng rỡ vào sáng hôm sau.

2. Không bao giờ quên chống nắng và cấp ẩm

Với Marian, kem chống nắng và dưỡng ẩm là "cặp bài trùng" bất khả phân. Cô luôn mang theo kem chống nắng trong túi và thoa lại sau vài tiếng nếu phải ra ngoài. Tia UV là thủ phạm chính gây ra 80% các dấu hiệu lão hóa da, như nám, đốm nâu, chảy xệ. Vì vậy, bảo vệ da khỏi ánh nắng chính là cách đầu tiên để "giữ tuổi xuân".

Bên cạnh đó, Marian đặc biệt chú trọng cấp ẩm. Cô từng nói: "Một làn da đủ nước sẽ luôn trẻ hơn tuổi thật". Thật vậy, theo Harvard Health Publishing, khi da được cấp đủ ẩm, hàng rào bảo vệ tự nhiên hoạt động tốt hơn, giúp hạn chế nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi và tăng hiệu quả hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm.

3. 2 loại nước chống già Marian uống mỗi ngày

Nếu hỏi Marian bí quyết "giữ nước" cho nhan sắc, câu trả lời lại vô cùng đơn giản, chỉ là nước chanh ấm và nước collagen.

Nước chanh ấm buổi sáng

Mỗi buổi sáng, Marian bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm. Cô tin rằng ly nước này giúp thanh lọc cơ thể, đánh thức hệ tiêu hóa và làm sáng da từ bên trong.

Khoa học cũng ủng hộ thói quen này. Theo Healthline, nước chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, kích thích sản sinh collagen tự nhiên, làm mờ thâm sạm và tăng cường miễn dịch.

Ngoài ra, việc uống nước chanh ấm khi bụng đói còn giúp cân bằng độ pH, hỗ trợ tiêu hóa và đào thải độc tố - những yếu tố góp phần làm chậm quá trình lão hóa da.

Nước collagen

Bên cạnh việc uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, Marian còn bổ sung thêm collagen dạng nước. Cô chọn loại collagen thủy phân dễ hấp thu, dùng đều đặn vào buổi tối.

Theo Cleveland Clinic, collagen là loại protein chiếm hơn 70% cấu trúc da, giúp da săn chắc, căng bóng và mờ nếp nhăn. Sau tuổi 25, lượng collagen tự nhiên giảm khoảng 1% mỗi năm, khiến da bắt đầu chùng nhão. Việc bổ sung collagen dạng nước giúp cơ thể hấp thu nhanh, hỗ trợ tái tạo mô liên kết và làm chậm tốc độ lão hóa.

4. Vẻ đẹp trẻ lâu còn đến từ tâm thế sống tích cực

Ngoài các bí quyết làm đẹp, Marian Rivera còn duy trì một thói quen "nghe rất phụ nữ": Ăn sô cô la đen. Cô cho biết đây là món ăn yêu thích vì chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid có lợi cho tim mạch và làn da. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, flavonoid trong sô cô la đen giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng lưu lượng oxy đến da, giúp da hồng hào và sáng khỏe tự nhiên.

Hơn cả mỹ phẩm, thứ giúp Marian thực sự trẻ lâu chính là tinh thần lạc quan và tình yêu dành cho gia đình. Cô luôn ưu tiên thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc: Chơi với con, nấu ăn, trồng cây, và duy trì nụ cười trên môi.

(Ảnh: Internet)