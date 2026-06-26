Mỹ nhân đắt show nhất Việt Nam hiện tại: Mới nửa năm đã đóng 8 phim, hình ảnh phủ sóng khắp mọi mặt trận

Từ điện ảnh đến truyền hình, đi đâu khán giả cũng thấy hình ảnh của nữ diễn viên.

Mới đi qua nửa đầu năm 2026 nhưng Hồng Ánh đã trở thành một trong những gương mặt xuất hiện dày đặc nhất trên màn ảnh Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1977 liên tục góp mặt trong hàng loạt dự án thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý gia đình, chính kịch đến kinh dị, giật gân và phim cổ trang. Tần suất làm việc đáng kinh ngạc của cô khiến không ít khán giả bất ngờ, đặc biệt khi Hồng Ánh đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hồng Ánh đã xuất hiện trong 8 dự án gồm Ai Thương Ai Mến, Con Kể Ba Nghe, Tài, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Anh Hùng, Mesdames Thanh Sắc, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Trong đó, 7 dự án đầu tiên đã lần lượt ra mắt khán giả, trải dài từ điện ảnh đến truyền hình. Đáng chú ý, mỗi tác phẩm lại cho thấy một màu sắc khác nhau của nữ diễn viên, từ những vai diễn giàu nội tâm, người phụ nữ quyền lực cho tới các nhân vật bí ẩn, phản diện hay mang màu sắc tâm linh.

Điều đáng nói là ở mỗi dự án, Hồng Ánh lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong Ai Thương Ai Mến, cô xuất hiện ở những phân đoạn cuối phim với vai Mến khi về già, trở thành nhân vật lưu giữ ký ức và khép lại hành trình nhiều thăng trầm của câu chuyện. Sang Con Kể Ba Nghe, nữ diễn viên gây bất ngờ khi hóa thân thành một thầy cúng mang màu sắc tâm linh, sở hữu tạo hình khác lạ và bí ẩn bậc nhất phim. Trong Tài, Hồng Ánh tiếp tục lột xác với vai bà Kim, nhân vật phản diện quyền lực, có nhiều toan tính và là một trong những nút thắt quan trọng của toàn bộ câu chuyện.

Ở Đại Tiệc Trăng Máu 8, Hồng Ánh vào vai Chung Sở Hồng Ánh, một minh tinh kỳ cựu với tính cách thất thường, luôn bị giằng xé giữa hào quang quá khứ và áp lực của hiện tại. Trong khi đó, ở Anh Hùng, cô hóa thân thành bà Thu – người mẹ của Vinh và là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong những mâu thuẫn gia đình của câu chuyện. Còn với Mesdames Thanh Sắc, nữ diễn viên đảm nhận vai Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô quyền lực, người có mối quan hệ vừa nâng đỡ vừa đối đầu với đại minh tinh Cầm Thanh.

Chưa kể, nữ diễn viên còn gây chú ý với vai bà Mai trong series Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay - một người mẹ mạnh mẽ, bảo thủ và luôn tin vào những dự cảm của bản thân, từ đó tạo ra hàng loạt mâu thuẫn với thế hệ trẻ trong gia đình. Sắp tới, Hồng Ánh tiếp tục xuất hiện trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập, nâng tổng số dự án cô tham gia trong nửa đầu năm 2026 lên con số 8. Chỉ riêng việc liên tục chuyển đổi giữa các dạng vai từ chính diện, phản diện, tâm linh, gia đình cho tới chính kịch cũng đủ cho thấy độ đắt show hiếm thấy của nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại.

Sở hữu sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ, Hồng Ánh từ lâu đã được xem là một trong những "bảo chứng diễn xuất" của màn ảnh Việt. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang điện ảnh, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Đời Cát, Người Đàn Bà Mộng Du, Trăng Nơi Đáy Giếng, Cầu Thang Tối, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu.... Khả năng hóa thân đa dạng, từ những người phụ nữ lam lũ, giàu đức hy sinh đến các nhân vật gai góc, phức tạp về tâm lý, giúp cô trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn hàng đầu tin tưởng lựa chọn.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn ghi dấu ấn trên cương vị đạo diễn và nhà sản xuất. Bộ phim đầu tay Đảo Của Dân Ngụ Cư do cô đạo diễn từng gây tiếng vang lớn khi giành nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Trong suốt hành trình làm nghề, nữ nghệ sĩ đã sở hữu 4 giải Bông Sen Vàng, 1 giải Cánh Diều Vàng, nhiều giải Mai Vàng cùng hàng loạt vinh danh tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Giới chuyên môn đánh giá Hồng Ánh là một trong những nữ diễn viên có thực lực và độ bền nghề hiếm có của điện ảnh Việt Nam đương đại.

Điều đặc biệt là ở tuổi 49, Hồng Ánh vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể. Việc góp mặt trong tới 8 dự án chỉ trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sức hút mạnh mẽ cũng như vị thế đặc biệt của Hồng Ánh giữa nhiều thế hệ diễn viên Việt hiện nay.