Mỹ nhân có nụ cười quái dị nhất giới giải trí

Dù xinh đẹp đến mấy nhưng thấy khi mỹ nhân này nở nụ cười thì ai cũng thấy ám ảnh.

Vốn sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Điền Hi Vi luôn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng, đi cùng sức hút ấy là không ít tranh cãi xoay quanh biểu cảm trước ống kính. Những ngày gần đây, khi bộ phim Bạn Gái Thiên Tài vừa lên sóng, nữ diễn viên một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận khắp mạng xã hội không phải về diễn xuất hay tạo hình mà là nụ cười bị cho "quái dị" nhất giới giải trí của cô.

Ngay từ tập 1, nhiều đoạn cắt ghi lại biểu cảm của nữ diễn viên đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng mỗi khi nở nụ cười, gương mặt của Điền Hi Vi tạo cảm giác "quá hoàn hảo" đến mức thiếu tự nhiên, thậm chí bị ví như AI hay búp bê ma. Điều khiến nhiều khán giả cảm thấy "lạ" còn nằm ở việc nữ diễn viên gần như giữ nguyên một công thức biểu cảm.

Đôi mắt được nhận xét là mở to nhưng "vô hồn", ít dao động cảm xúc, trong khi khóe môi luôn cong lên với biên độ lớn bất kể hoàn cảnh. Sự đối lập giữa phần mắt gần như bất động và nụ cười rạng rỡ khiến không ít người cho rằng biểu cảm của cô giống "chỉ có miệng cười còn ánh mắt không cười", tạo cảm giác cứng và thiếu sức sống.

"Nụ cười AI" của Điền Hi Vi khiến khán giả thấy ngán ngẩm:

- Cô này đẹp, điểm nhấn rõ nhất là mắt to, nhưng xui là mắt to nhưng vô hồn, đi sự kiện nhìn động tác siêu giả trân, miệng cười nhưng mắt không cười, trong phim thì siêu đơ

- Cô Vi cười nhìn giả trân trước giờ

- Ngoài đời thì tùy thích cười sao thì cười, nhưng cô này mấy vai diễn trong phim thực sự là bê luôn cái nụ cười kiểu đó vào phim. Nhân vật cười vui tươi, mà không thể ra nổi cái sự vui tươi của nhân vật

- Miệng cười nhưng mắt vô hồn nên trông sợ

- Cô này là kiểu cười công nghiệp á. Nhìn rất tươi, rất rõ nhưng không có cảm giác đang vui

- Cậu Hách có đôi môi, cô Vi có cặp mắt, nhìn ám ảnh lắm

- Căn bản cô cười công nghiệp, thấy ống kính là tự động cười tươi hết cỡ để xây dựng hình ảnh rạng rỡ, thân thiện chứ thật tâm không muốn cười.

- Quái dị nhất giới giải trí!

Thực tế, đây không phải lần đầu Điền Hi Vi vướng tranh cãi về biểu cảm. Nữ diễn viên từ lâu đã bị gán biệt danh "nụ cười công nghiệp" vì thói quen đóng băng biểu cảm một màu. Dù xuất hiện tại sự kiện lớn, thảm đỏ, livestream hay chụp ảnh hậu trường, cô nàng cứ thấy máy quay là lập tức bật chế độ cười. Góc miệng cong lên chuẩn chỉnh, mắt trợn tròn cùng thần thái bất biến khiến những khoảnh khắc vốn dĩ cần sự tự nhiên lại trở nên gượng gạo, nhức mắt.

Nỗi ám ảnh về việc phải luôn phải xinh đẹp trước ống kính của Điền Hi Vi thậm chí còn biến thành thảm họa diễn xuất khi cô tham gia bộ phim Bán Thục Nam Nữ. Ở phân đoạn đòi hỏi bùng nổ về mặt cảm xúc khi nhân vật phải khóc nghẹn, thói quen nhe răng, há miệng của cô tạo nên một khoảnh khắc nửa khóc nửa cười vô tri, lập tức bị cắt lát thành những bức ảnh meme chế giễu trên MXH. Khán giả tiếc nuối cho rằng việc quá gồng để giữ diện mạo búp bê ngọt ngào đã dìm thực lực của một thủ khoa ngành diễn xuất Học viện Hý kịch Thượng Hải, biến cô từ một nhân tố đầy linh hoạt trong Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế thành một cỗ máy cười trên màn ảnh.

Bên cạnh nụ cười thương hiệu, khán giả còn bày tỏ sự ngán ngẩm khi soi ra Điền Hi Vi quá bảo thủ với tạo hình của mình. Từ Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Bán Thục Nam Nữ, Trục Ngọc cho đến dự án mới nhất, cô luôn trung thành duy nhất với kiểu tóc mái bằng ngang trán. Cư dân mạng ví von mái tóc của cô như "được hàn cố định", lười thay đổi tạo hình khiến các nhân vật của cô bị trộn lẫn vào nhau, thiếu đi sự đột phá cần có.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, hiện là một trong những tiểu hoa đán thế hệ mới đắt giá nhất màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm 2026, sự nghiệp của Điền Hi Vi bùng nổ mạnh mẽ nhờ tác phẩm cổ trang Trục Ngọc đóng cùng Trương Lăng Hách. Vai diễn "mỹ nhân đồ tể" Phàn Trường Ngọc không chỉ giúp cô thống trị bảng xếp hạng truyền thông mà còn mang về đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Global OTT Awards tổ chức ở Busan, Hàn Quốc. Bên cạnh mảng cổ trang, cô cũng liên tục phủ sóng màn ảnh năm nay bằng các dự án hiện đại đa dạng thể loại như Tội Phạm IQ Thấp và mới nhất là Bạn Gái Thiên Tài.