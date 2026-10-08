Mỹ mất 81 máy bay quân sự và drone trị giá 3,3 tỷ USD trong cuộc chiến với Iran

Mỹ mất ít nhất 81 máy bay quân sự và drone từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Iran năm nay, thiệt hại gần 3,3 tỷ USD, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.

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Báo cáo chính thức hiếm hoi về các thiệt hại cho thấy tổn thất của Mỹ gồm một số chiến đấu cơ tiên tiến nhất nước này, như tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, các tiêm kích F-15 và drone MQ-9 Reaper.

Mỗi chiếc tiêm kích F-15 có giá trị hơn 30 triệu USD, trong khi 45 drone MQ-9 Reaper ước tính có giá trị từ 30-50 triệu USD/chiếc. Tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35A, là 1 trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Mỹ, có giá trị hơn 92 triệu USD.

Theo báo cáo có tiêu đề "Thiệt hại chiến đấu của máy bay Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury: Các cân nhắc dành cho Quốc hội", Mỹ đã mất 12 máy bay F-15E, 1 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II, 2 máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II, và 7 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker trong nhiệm vụ tại Trung Đông.

Báo cáo cho thấy 3 trong số các tiêm kích F-15 đã bị bắn hạ do hỏa lực đồng minh ở Kuwait ngày 2/3 và 1 chiếc khác bị bắn hạ trên không phận Iran vào tháng tiếp theo.

Báo cáo nói thêm, ít nhất 8 chiếc F-15E khác cũng bị hư hỏng nhẹ trong các cuộc không kích của Iran vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan ngày 9/9 và 10/9.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng mất 1 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry, 2 máy bay thực hiện chiến dịch đặc biệt MC-130J Commando II, 1 trực thăng tìm kiếm và cứu nạn trên chiến trường HH-60W Jolly Green II, 1 drone có thời gian hoạt động dài ở độ cao lớn MQ-4C Triton, 3 drone đa năng MQ-1, và 45 drone đa năng MQ-9 Reaper.

Máy bay trinh sát E-3 Sentry - một nền tảng tuy đã cũ nhưng rất quan trọng được phát triển dựa trên máy bay thương mại Boeing 707 - có giá 270 triệu USD/1 chiếc. Mỹ chỉ có 32 chiếc trong số này hoạt động tính đến năm 2015, theo Không quân Mỹ.

Trong chiến đấu, Mỹ cũng mất 1 trực thăng tấn công AH-64 Apache, 4 trực thăng tấn công hạng nhẹ AH-6 Little Bird và 1 trực thăng hải quân MH-60 Sea Hawk.

Báo cáo cảnh báo, con số trên có thể thay đổi do một số thông tin chiến đấu vẫn được bảo mật, các chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục và trách nhiệm đối với một số sự cố vẫn khó xác định.

Báo cáo nói thêm, một số máy bay bị hư hỏng cũng có thể quay trở lại phục vụ sau khi sửa chữa.

Chi phí cho các loại vũ khí được quân đội Mỹ sử dụng ở Iran cũng đã tăng thêm hơn 6 tỷ USD chỉ trong hơn 1 tháng, từ mức 21,7 tỷ USD được niêm yết trong báo cáo mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ lên 28,1 tỷ USD theo ước tính của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về các báo cáo này.