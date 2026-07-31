Mỹ liên tục cảnh báo, một khách ruột vẫn ồ ạt mua dầu Nga

Không chỉ quốc gia này, Trung Quốc cũng được cho là đã tăng cường mua dầu Nga trong tuần này khi nguồn cung từ Trung Đông gặp gián đoạn.

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Theo ba nguồn tin thương mại, trong tuần này, các lô dầu thô Urals của Nga giao vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 được chào bán tại Ấn Độ với mức chiết khấu chỉ từ 1-2 USD/thùng so với dầu Brent kỳ hạn. Đây là sự thay đổi đáng kể so với đầu tháng 7, khi dầu Urals được giao dịch với mức chiết khấu trên 10 USD/thùng nhờ nguồn cung dồi dào từ Trung Đông và nhu cầu mua yếu hơn từ Trung Quốc.

Động lực chính khiến giá dầu Nga phục hồi là nhu cầu mạnh hơn từ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. "Một lượng lớn dầu của Nga đã được các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua trong năm nay vì đây được chứng minh là nguồn nguyên liệu ổn định", một nguồn tin trong ngành cho biết.

Không chỉ Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc cũng được cho là đã tăng cường mua dầu Nga trong tuần này khi nguồn cung từ Trung Đông gặp gián đoạn.

Sau khi các lệnh trừng phạt và cấm vận của phương Tây được áp đặt sau xung đột tại Ukraine, Nga đã chuyển hướng phần lớn xuất khẩu dầu thô từ thị trường châu Âu sang châu Á. Đến nay, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga.

Theo dữ liệu thương mại và các nguồn tin thị trường, trong quý II năm nay, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga và khu vực Mỹ Latinh tăng mạnh, trong khi lượng dầu nhập từ Trung Đông giảm do lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz bị hạn chế.

Dầu Nga tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ nhờ mức giá cạnh tranh và nguồn cung tương đối ổn định, bất chấp các biến động của thị trường và những thách thức về logistics.

Đáng chú ý, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ vẫn duy trì ở mức gần kỷ lục trong tháng 7, ngay cả sau khi cơ chế miễn trừ của Mỹ đối với dầu Nga hết hiệu lực vào ngày 17/6. Theo dữ liệu của Kpler được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ trong tháng 7 đến nay đạt trung bình khoảng 2,45 triệu thùng/ngày.

Con số này chỉ thấp hơn đôi chút so với mức kỷ lục 2,64 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 6, thời điểm các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga nhờ chính sách miễn trừ của Mỹ được gia hạn nhiều lần kể từ tháng 3.

Những diễn biến mới tại Trung Đông tiếp tục củng cố vị thế của Nga với tư cách là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ. Theo dữ liệu của Kpler, tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 7, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Ấn Độ với khoảng 617.000 thùng/ngày, trong khi Ả Rập Xê Út đứng thứ ba với khoảng 586.000 thùng/ngày.

Để giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, UAE và Ả Rập Xê Út đều đã triển khai các phương án vận chuyển thay thế. Ả Rập Xê Út chuyển phần lớn dầu xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ, trong khi UAE sử dụng đường ống dẫn dầu tới cảng Fujairah cũng như hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu ngoài khơi Oman và UAE ở phía đông eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích nhận định, ngay cả trong trường hợp Mỹ không tiếp tục gia hạn miễn trừ đối với dầu Nga đã được chất lên tàu chở dầu, Nga nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì vai trò là một trong những nguồn cung dầu thô quan trọng nhất của Ấn Độ nhờ lợi thế về giá cả, sản lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu ổn định.