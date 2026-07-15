Ngày 15/7, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên đồng thời tiến hành các đợt tấn công mới. Trong khi Washington tuyên bố không kích nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa tàu thương mại của Iran tại eo biển Hormuz, Tehran cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh.





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