Mỹ lựa chọn siết chặt phong tỏa thay vì tái không kích, trong khi Iran không chịu nhượng bộ, 2 bên tin tưởng mình sẽ là bên chịu đựng tốt hơn.

Ảnh minh họa.

Sau gần 9 tháng chiến tranh, Mỹ và Iran đều hành động với niềm tin rằng thời gian đứng về phía mình và đối thủ sẽ là phía hết kiên nhẫn, sụp đổ trước.

Tuy nhiên, chính tính toán này đang đẩy hai bên vào thế bế tắc khó phá vỡ, trong khi nguy cơ giao tranh tái diễn trước khi tìm được lối thoát ngoại giao ngày càng hiện hữu.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn tiếp tục gây sức ép lên Iran thay vì phát động một đợt tấn công quy mô lớn mới hoặc nhượng bộ Iran, bởi ông nhận thấy việc tái ném bom khó làm thay đổi đáng kể tình hình, đồng thời có thể kích hoạt các đòn trả đũa của Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh.

Thay vào đó, Mỹ đặt cược vào phong tỏa hải quân và sức ép kinh tế, kỳ vọng buộc Iran phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, Iran lại có tính toán ngược lại. Giới chức lãnh đạo Iran cho rằng, Mỹ phải chủ động thay đổi lập trường nếu muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời đưa ra những điều kiện ngày càng cứng rắn đối với một thỏa thuận.

Các bên trung gian như Qatar và Pakistan tiếp tục tìm cách thu hẹp bất đồng, nhưng Iran muốn giải quyết vấn đề phong tỏa và eo biển Hormuz trước, còn Mỹ yêu cầu những bước đi đồng thời về chương trình hạt nhân.

Một số chuyên gia cảnh báo phong tỏa kéo dài có thể khiến Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo thang để phá vỡ thế bế tắc. Iran có thể tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự Mỹ, tàu thuyền tại Hormuz hoặc mở rộng sức ép thông qua lực lượng Houthi ở Yemen.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng, Mỹ có một lựa chọn thứ ba ngoài chiến tranh hoặc thỏa thuận yếu kém, đó là tiếp tục duy trì sức ép kinh tế cho đến khi Iran nhận thấy không thể tiếp tục chống lại Mỹ.

Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh cảnh báo việc tái không kích có thể khiến Iran trả đũa các cơ sở năng lượng của họ. Trong khi Mỹ có sức mạnh quân sự vượt trội, các đồng minh tại khu vực lại dễ bị tổn thương trước tên lửa và UAV Iran, mà Mỹ lại không thể bảo vệ được họ.

Một yếu tố khác khiến Mỹ phải thận trọng là nguy cơ các nước vùng Vịnh tiếp tục trở thành mục tiêu trả đũa nếu Mỹ mở lại chiến dịch không kích.

Theo các nguồn tin vùng Vịnh được Reuters dẫn lại, những nước này đã cảnh báo ông Trump về việc một đợt tấn công mới nhằm vào Iran có thể kéo theo các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Jasem Al-Budaiwi cho biết, các thành viên của tổ chức đã hứng chịu hơn 7.000 tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến vừa qua.

Vì vậy, sức ép kinh tế và phong tỏa hàng hải đang được Mỹ xem như phương án ít rủi ro hơn so với tái khởi động các đợt không kích quy mô lớn, dù chính lựa chọn này cũng có thể đẩy Iran đến quyết định leo thang.

Theo giới phân tích, cả hai bên đang liên tục thử giới hạn của nhau để xem bên nào sụp đổ trước.

Nếu ngoại giao không tạo ra được những nhượng bộ thực chất, chỉ một bước đi vượt quá tính toán cũng có thể khiến cuộc đối đầu hiện nay chuyển thành một vòng chiến tranh mới với hậu quả khó kiểm soát.

Theo Al-Monitor



