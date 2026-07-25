HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ - Iran bất ngờ dừng tấn công sau gần hai tuần

Minh Hạnh
|

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã không thông báo về việc tiến hành các cuộc tấn công Iran trong đêm 24/7, sau khi liên tục dội hỏa lực vào nước này suốt gần hai tuần qua.

Trong 13 đêm liên tiếp trước đó, CENTCOM đã đăng tải thông báo trên X về việc tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự ở Iran. Tuy nhiên, không có thông báo nào tương tự vào đêm ngày 24, rạng sáng 25/7 (theo giờ Mỹ). Hiện chưa rõ có phải vì CENTCOM đã không tiến hành hành động quân sự chống lại Iran hay không.

Tính đến sáng 25/7, truyền thông nhà nước Iran cũng chưa đưa tin về bất kỳ cuộc tấn công hay vụ nổ nào trong nước suốt đêm qua.

Các đồng minh của Mỹ là Bahrain, Jordan và Kuwait dường như không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào của Iran trong đêm qua.

Ba quốc gia này, đều có các căn cứ quân sự của Mỹ, đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công của Tehran trong 13 ngày qua.

Tuy nhiên, tiếng súng vẫn chưa ngưng hẳn ở Trung Đông. Khi liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã tấn công các mục tiêu tại cảng Hodeidah do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào ngày 25/7.

Cuộc tấn công vào cảng Hodeidah. (Ảnh: X)

Người phát ngôn của liên quân - Thiếu tướng Turki Al-Maliki - cho biết trong một tuyên bố, rằng các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm quân sự được sử dụng để "đe dọa các tàu thương mại".

Lực lượng Houthi - được Iran hậu thuẫn, kiểm soát phần lớn Yemen - đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Ả-rập Xê-út vào tuần trước, đồng thời tấn công một số tàu của Ả-rập Xê-út trên Biển Đỏ.

Ngay sau cuộc tấn công vào Hodeidah, thành phố công nghiệp Jazan của Ả-rập Xê-út được cho là đã bị tấn công trả đũa bởi lực lượng Houthi. Các báo cáo cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở do công ty dầu khí quốc doanh Aramco điều hành.

Các quan chức xác nhận với Al Jazeera rằng Washington và Tehran vẫn đang trao đổi thông điệp, và các bên trung gian đang tích cực tham gia quá trình này, đưa ra các đề xuất. Tuy nhiên chưa có nhiều tiến triển được ghi nhận, vì có những khác biệt cơ bản giữa lập trường của các bên.

Hiện nay vấn đề chính là sự thiếu tin tưởng giữa hai bên.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại