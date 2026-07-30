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Mỹ gây sốc khi chi hàng chục tỷ USD mua loạt tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE

Sao Đỏ
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Mỹ đặt mua tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE dành cho tổ hợp phòng không Patriot với giá kỷ lục 53,9 tỷ USD.

Lầu Năm Góc đã đặt mua tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE từ Lockheed Martin với giá trị lên đến 53,86 tỷ USD.

Việc nhận đơn đặt hàng đã được thông báo trên trang web của công ty .

Những tên lửa này được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Đơn đặt hàng được thiết kế để kéo dài 7 năm và nâng tổng giá trị của thỏa thuận khung nhiều năm lên 58,62 tỷ USD sau khi hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD được ký kết vào tháng 4/2026.

Lockheed Martin cho biết đơn đặt hàng mới này sẽ làm tăng đáng kể sản lượng tên lửa PAC-3 MSE và tăng gấp 3 công suất sản xuất vào cuối năm 2030.

Công ty cũng có kế hoạch tăng số lượng nhân viên tại cơ sở ở Camden, Arkansas, từ 1.200 lên khoảng 1.850 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegset và phần đầu dò dẫn đường của tên lửa phòng không Patriot.

Mới đây có thông tin cho biết L3Harris Technologies đã ký một thỏa thuận khung kéo dài 7 năm với Lầu Năm Góc và Lockheed Martin để tăng cường sản xuất linh kiện cho tên lửa PAC-3 MSE.

Công ty này dự định tăng gần gấp 3 sản lượng động cơ và nhiều loại linh kiện khác cho tên lửa đánh chặn. Họ gọi thỏa thuận này là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử liên quan đến chương trình PAC-3.

Vào tháng 4, Boeing đã ký một thỏa thuận 7 năm với Lầu Năm Góc để mở rộng sản xuất đầu dò dẫn đường cho tên lửa đánh chặn PAC-3.

Bên cạnh đó, Lockheed Martin còn phát triển một loại tên lửa đánh chặn chi phí thấp cho hệ thống phòng không Patriot, có tên gọi PAC-3 ACE, được định vị là một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho PAC-3 MSE đã biết đến rộng rãi, vốn đã chứng tỏ hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Nhà phát triển khẳng định bất chấp việc giảm giá thành, tên lửa này vẫn sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực PAC-3 hiện có và được tích hợp hoàn toàn với tổ hợp phòng không Patriot cũng như hệ thống điều khiển IBCS (Integrated Battle Command System), điều này sẽ giúp giảm thời gian phát triển, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt.

Công ty cho biết họ có kế hoạch nhanh chóng đưa tên lửa mới vào sản xuất hàng loạt bằng cách sử dụng công nghệ và năng lực hiện có.

Theo Militarnyi
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