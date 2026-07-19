Mỹ dội bom 'trừng phạt' Iran sau cái chết của hai quân nhân

Mỹ vừa tiến hành đợt không kích mới vào Iran, sau khi xác nhận hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordan và một người khác mất tích trong cuộc tấn công của Iran.

Khói bốc lên từ vụ nổ tại địa điểm không được công bố, sau khi Mỹ tuyên bố tiếp tục tấn công Iran. (Ảnh: CENTCOM)

Ngay trước đó, Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố Washington sẽ phải trả giá vì “leo thang xung đột”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 18/7, rằng đợt không kích mới nhất bắt đầu lúc 18h (rạng sáng 19/7 theo giờ Việt Nam), theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

“Các cuộc không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời trừng phạt ngay lập tức việc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ tại Jordan vào đêm qua”, tuyên bố nêu rõ.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, Mỹ đã tấn công vào khu vực gần TP. Sirik ở miền nam Iran, song khẳng định không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Chiến sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ tuần trước, làm dấy lên nguy cơ xung đột toàn diện bùng phát trở lại.

CENTCOM cho biết, hai quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm 17/7 và một quân nhân khác vẫn mất tích, nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu lên 16 người, trong khi hơn 420 người bị thương.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X: “Thượng lộ bình an, những người hùng. Sự hy sinh của họ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng ta”.

Iran cũng nhắm vào Ả-rập Xê-út và các đồng minh vùng Vịnh khác của Mỹ và Jordan trong ngày 18/7, sau khi Mỹ không kích cầu đường, cơ sở điện lực và nhiều hạ tầng khác của Iran.

Trong tuyên bố bằng văn bản được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của lãnh tụ tối cao Iran và truyền thông nhà nước, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei cho rằng việc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho thấy chữ ký của ông Trump “hoàn toàn vô giá trị và không còn bất kỳ độ tin cậy nào”.

“Giờ đây, khi Mỹ tìm cách leo thang xung đột, tự chuốc lấy những tổn thất nặng nề hơn và sự nhục nhã lớn hơn, họ cần biết rằng dân tộc cao quý của Iran và Mặt trận Kháng chiến đã chuẩn bị những bài học không bao giờ quên dành cho họ”, tuyên bố nhấn mạnh.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phát biểu này.

Nơi ở của ông Khamenei vẫn là điều bí ẩn.