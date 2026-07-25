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Mỹ đặt mua tên lửa Patriot PAC-2 sau hơn 30 năm, giữa lúc kho dự trữ cạn kiệt

Quỳnh Như
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Lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ, quân đội Mỹ đã đặt mua lại tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 GEM-T, trong bối cảnh nhu cầu phòng không tăng mạnh sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này làm dấy lên những tranh luận về áp lực đối với kho dự trữ tên lửa và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Theo trang The War Zone (TWZ) , Raytheon RTX đã nhận hợp đồng trị giá 441,6 triệu USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) - phiên bản nâng cấp của dòng PAC-2. Hợp đồng được ký theo nguồn ngân sách bổ sung của năm tài khóa 2026 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/9.

Đây được cho là lần đầu tiên quân đội Mỹ đặt mua mới dòng PAC-2 cho nhu cầu trong nước sau hơn 30 năm. Toàn bộ quá trình sản xuất sẽ được thực hiện tại nhà máy của Raytheon ở Chambersburg, bang Pennsylvania - cơ sở duy nhất tại Mỹ còn sản xuất dòng tên lửa này.

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ đã sử dụng ước tính từ 1.060 đến 1.430 tên lửa đánh chặn Patriot từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026 trong chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Mỹ đặt mua tên lửa Patriot PAC-2 sau hơn 30 năm, giữa lúc kho dự trữ cạn kiệt - Ảnh 1.

PAC-2 GEM-T sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh và được thiết kế chủ yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng như máy bay. So với PAC-3 - phiên bản hiện đại hơn sử dụng cơ chế "hit-to-kill" (đánh chặn bằng va chạm trực tiếp), PAC-2 được đánh giá có khả năng đối phó các mối đe dọa hiện đại thấp hơn, nhưng chi phí sản xuất cũng rẻ hơn đáng kể.

Theo giới phân tích, việc mua lại PAC-2 phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ, trong bối cảnh năng lực sản xuất PAC-3 chưa thể đáp ứng nhu cầu và một phần nguồn cung đã được phân bổ cho các đồng minh của Washington.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng mỗi tên lửa PAC-2 có giá thành thấp hơn đáng kể so với PAC-3 nhưng hiệu suất lại giảm sút, cho thấy chiến thuật tấn công phủ sóng diện rộng tiết kiệm chi phí của Iran đã khiến hệ thống phòng thủ trị giá hàng triệu đô la của Mỹ bị đánh bại về mặt kinh tế và hoạt động.

Hợp đồng cũng cho thấy mức độ khẩn cấp khi toàn bộ kinh phí được cấp ngay từ đầu và thời hạn giao hàng chỉ khoảng 5 tháng, ngắn hơn đáng kể so với nhiều chương trình mua sắm quốc phòng thông thường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược bổ sung kho tên lửa phòng không sau thời gian dài phải duy trì cường độ đánh chặn cao trên nhiều khu vực hoạt động quân sự. Các chuyên gia cho rằng việc kết hợp sử dụng PAC-2 và PAC-3 có thể là giải pháp nhằm cân bằng giữa chi phí, tốc độ sản xuất và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

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